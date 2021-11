Marini et Bezzecchi seront bien chez VR46 dès le test de Jerez

Attendu sur la grille du MotoGP l'an prochain, le team V46 est entouré d'un certain flou depuis plusieurs mois, qu'il s'agisse de l'implication d'Aramco comme sponsor titre ou simplement de la présence de l'équipe, la seule certitude étant son accord avec Ducati. Mais 2022 approche à grand pas et les équipes prépareront la saison prochaine dans un test prévu à Jerez jeudi et vendredi. VR46 a confirmé sa présence, tout en officialisant que Luca Marini et Marco Bezzecchi seront ses pilotes.

"La semaine prochaine, on aura le test en MotoGP", a déclaré Pablo Nieto, team manager de la structure créée par Valentino Rossi, au site officiel du championnat. "Comme tout le monde le sait, on fera le test avec Luca Marini et Marco Bezzecchi."

VR46 n'a pas fait d'annonce formelle concernant son duo de pilotes mais à quelques jours de ses premiers tests, l'équipe se devait de communiquer selon Nieto : "Il faut le faire parce que la semaine prochaine, on va à Jerez. On va rouler avec Marco et Luca. Tout le monde sait que Marco sera le coéquipier de Luca Marini."

La confirmation de Marini et Bezzecchi signifie que le plateau 2022 est désormais complet. Les deux pilotes sont membres de la VR46 Riders Academy, mise en place par Rossi pour faire émerger de jeunes talents. Marini, demi-frère de la légende italienne, disputera sa deuxième saison en MotoGP en 2022, après avoir déjà piloté une Ducati aux couleurs de VR46 chez Avintia cette année.

Bezzecchi fera ses débuts dans la catégorie. Le troisième du Moto2 a un temps été convoité par le team Petronas, qui deviendra RNF la saison prochaine, mais VR46 ne souhaitait pas le laisser filer. Il est le cinquième rookie confirmé pour la saison 2022, après Remy Gardner et Raúl Fernández, les deux premiers du Moto2, chez Tech3, Fabio Di Giannantonio dans l'équipe Gresini et Darryn Binder, sur qui RNF a finalement jeté son dévolu.

Les deux hommes n'auront pas la même machine la saison prochaine puisque le premier a reçu l'assurance de piloter une Ducati de dernière génération tandis que le second pilotera le modèle 2021. "[Bezzecchi] aura la moto 2021", a confirmé Nieto. "Ça sera celle de Pecco [Bagnaia] ou celle de Miller et il l'aura la semaine prochaine à Jerez. C'est important parce qu'on commencera avec la moto qu'il aura toute la saison."