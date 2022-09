Luca Marini premier surpris par son top 4 à Misano

Luca Marini a égalé le meilleur résultat de sa carrière à Misano, finissant au pied du podium pour la deuxième course consécutive. Le pilote italien a ainsi confirmé les progrès effectués depuis le début de l'été, parvenant même à rester pour la première fois dans le groupe de tête durant la majeure partie de l'épreuve.

La veille, après avoir pris la septième place en qualifications, Marini estimait pourtant qu'il lui serait "très difficile de se battre pour le top 5" en raison de difficultés pour s'adapter au niveau d'adhérence "très bizarre" rencontré en piste. "C'est compliqué de faire tourner la moto", confiait-il samedi soir. "En essayant de faire patiner, j'ai toujours des mouvements ou je sors large. On doit corriger ça, soit en trouvant plus d'adhérence, soit en faisant autre chose."

Corrections il y a eu, au point de dépasser ses propres attentes. Resté septième au départ, Luca Marini a vite profité des chutes de Jack Miller et Marco Bezzecchi, ainsi que d'un dépassement sur Aleix Espargaró, pour passer toute l'épreuve au quatrième rang.

"Je ne m'attendais pas à [être si bien placé], du premier au dernier tour", a reconnu le pilote VR46, dont la moto arborait une livrée spéciale pour la course. "Cette année, Michelin a apporté des pneus différents, qui fonctionnent très bien. Je pense que tous les pilotes sont satisfaits et qu'on a bien travaillé au cours du week-end. J'estime que ça a fait la différence, parce que vendredi, on était un peu loin du top 5, alors [qu'en course] après un bon samedi et un bon warm-up, on a trouvé de petites choses sur la moto."

Luca Marini est longtemps resté au contact des leaders à Misano

"J'étais beaucoup plus à l'aise et le rythme était très bon en course. C'est juste que les trois premiers étaient un peu plus rapides que moi et qu'il était impossible de me battre avec eux dans les derniers tours."

Encore un cap à franchir

Luca Marini a néanmoins brièvement entrevu le podium en espérant profiter de quelques erreurs de Maverick Viñales, mais le demi-frère de Valentino Rossi estime surtout qu'il lui aurait fallu une meilleure entame de week-end pour avoir une chance de menacer Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, intouchables en fin de course.

"Pecco et Enea ont fait une course incroyable. J'aurais peut-être pu rester avec Maverick : je sentais qu'il était aussi rapide que les deux premiers mais il faisait beaucoup d'erreurs ; il est très, très souvent sorti large au freinage et c'est pour ça qu'on était si proches à la fin. J'ai juste essayé d'être là pour saisir une opportunité mais ça n'a pas été le cas. Mais je suis très content de cette course."

"Pour être avec Maverick, [il manquait] peut-être juste un dixième [au tour]", a ajouté Marini. "Pour les deux premiers, il en manquait deux. Je ne sais pas [ce qu'il me manquait]. Pour ce week-end en particulier, je dirais qu'il aurait fallu qu'on soit à ce niveau dès le vendredi. On était un peu en retrait et Pecco, Enea, Maverick ou Quartararo n'ont pas trop modifié leur moto depuis vendredi, ou depuis samedi, alors qu'on doit encore travailler tous les jours pour essayer d'être plus rapides."

Luca Marini

"Quand on aura terminé ce processus, ça viendra. Il est important de débuter le vendredi avec des réglages de base et de ne toucher à rien, juste rouler, essayer les pneus et montrer son potentiel dès les EL1. C'est ce qu'ont fait Pecco, Enea et Maverick, qui avaient un excellent rythme depuis vendredi, tout comme Quartararo."

Le test prévu ce mardi et ce mercredi tombe à point nommé pour aider Luca Marini à identifier les éléments dont il a besoin pour véritablement devenir prétendant au podium : "Après une course si positive, c'est bien parce qu'on peut essayer de franchir un cap supplémentaire et d'essayer d'être là dans chacune des courses restantes."