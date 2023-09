VR46 confirme Luca Marini pour la saison 2024

VR46 affiche complet pour la saison 2024 ! Sans surprise, l'équipe fondée par Valentino Rossi a annoncé que son demi-frère, Luca Marini, serait encore présent la saison prochaine. Marco Bezzecchi avait de son côté prolongé son contrat la semaine dernière, ce qui signifie que le duo italien, présent dans l'équipe depuis l'arrivée de VR46 en MotoGP la saison dernière, sera aligné pour une troisième saison consécutive.

Vice-Champion du Moto2 en 2020, Luca Marini a fait son arrivée en MotoGP la saison suivante avec Avintia, sur une Ducati qui portait déjà les couleurs de VR46, avant de retrouver pour de bon l'équipe italienne au sein de laquelle il avait roulé en Moto2, en 2022.

"Rester chez Mooney VR46 Racing Team en 2024 est une question de confiance dans un groupe de travail très soudé, qui croit en moi depuis de nombreuses années", souligne Marini. "En tant qu'équipe, nous allons tout faire pour atteindre nos objectifs la saison prochaine. Pas seulement Vale, Uccio [Salucci, directeur de l'équipe] et Pablo [Nieto, team manager] que je remercie, mais aussi toute l'équipe technique qui me soutient et Ducati. L'ambition est vraiment de faire partie des protagonistes en 2024, de nous battre pour le championnat chez les pilotes et les équipes."

Luca Marini avec ses patrons, Alessio Salucci et Pablo Nieto

Marini a connu une progression constante depuis ses débuts en MotoGP. Lointain 19e du championnat en 2021, il a pris la 12e place la saison passée, alors qu'il disposait de la version la plus récente de la Ducati. Cette année, il est repassé sur un modèle vieux d'un an mais a décroché un podium en course sprint en Argentine et un en course principale à Austin. L'Italien occupe actuellement la septième place du championnat et VR46 compte sur lui pour continuer à progresser en 2024.

"Ce sera sa septième saison dans l'équipe et c'est une vraie reconnaissance de la confiance de chacun d'entre nous et de nos partenaires, qui soutiennent le projet", souligne Salucci, décrivant Marini comme un "travailleur acharné, toujours précis, vraiment concentré sur les détails" mais aussi comme un pilote "rapide, constant et très solide".

La confirmation de Luca Marini VR46 signifie qu'il n'y a plus que deux Ducati libres sur les huit engagées. Pecco Bagnaia et Enea Bastianini seront encore dans l'équipe officielle tandis que Jorge Martín aura un nouvel équipier chez Pramac, après le départ annoncé de Johann Zarco pour LCR. Ce guidon a de fortes chances de revenir à Franco Morbidelli, qui n'a pas été retenu par Yamaha.

Chez Gresini, Álex Márquez a prolongé son contrat mais un grand flou entoure encore la seconde place puisque Fabio Di Giannantonio a peu de chances de rester et pourrait retrouver le Moto2. Des rumeurs ont indiqué un intérêt de pilotes de premier plan, comme Marc Márquez ou Joan Mir, qui sont pourtant sous contrat avec Honda pour 2024.

