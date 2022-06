Luigi Taveri sera intronisé Légende du MotoGP en Autriche

Après Jorge Lorenzo et Max Biaggi, et avant Hugh Andersson, tous trois officiellement nommés Légendes du MotoGP cette année, la discipline va introniser un autre pilote, Luigi Taveri, en marge du GP d'Autriche qui se déroulera à la fin du mois d'août.

Le pilote suisse, décédé en 2018, a marqué de son empreinte les Championnats du monde de vitesse au cours d'une carrière qui s'est étendue de 1954 à 1966. Après avoir débuté en 250cc et 500cc, l'Helvète a par la suite évolué dans de très nombreuses catégories, même si c'est bien en 125cc qu'il s'est le plus illustré avec trois titres décrochés en 1962, 1964 et 1966, à chaque fois pour le compte de Honda.

La décision de faire entrer Taveri au panthéon des pilotes de vitesse moto a visiblement ému sa famille. "Nous sommes bouleversés et très heureux d'apprendre que Luigi va recevoir ce grand honneur", a-t-elle ainsi déclaré. "Cela aurait été tellement bien qu'il soit avec nous pour célébrer ce moment avec vous tous. Ceux qui ont connu Luigi savent qu'il serait ici avec un grand sourire, en train de chercher ses mots. Au nom de Luigi, nous remercions du fond du cœur le patron de la Dorna, Carmelo Ezpeleta."

Ce dernier a quant à lui tenu à rappeler le rôle clé joué par Taveri dans le développement des disciplines moto, alors que les championnats du monde de vitesse, créés en 1949, n'en étaient alors qu'à leurs balbutiements. "Nous sommes très fiers d'introniser Luigi au sein du Hall of Fame MotoGP", a déclaré Ezpeleta. "Peu de pilotes ont réalisé autant de choses que lui, avec autant de succès dans tant de catégories avec en point d'orgue trois titres de Champion du monde. Il est important de célébrer l'héritage de ceux qui ont fait partie de cette incroyable Histoire, et Luigi ainsi que ses accomplissements en font partie. Nous sommes impatients d'accueillir sa famille dans le paddock pour lui rendre hommage en tant que Légende du MotoGP."

Luigi Taveri sera le 35e pilote intronisé Légende du MotoGP, avant la cérémonie prévue pour Hugh Anderson en marge du Grand Prix d'Australie.