La lutte au GP de France préfigure-t-elle du championnat ?

Au GP de France, pour la première fois de la saison, Jorge Martín, Marc Márquez et Pecco Bagnaia ont livré bataille tous les trois. Après le duel Bagnaia-Márquez à Jerez, cette fois le leader du championnat était de la partie, contribuant à une lutte de toute beauté, avec un enjeu dépassant largement le cadre du Grand Prix sarthois.

Pour le champion en titre, cette bagarre à trois est annonciatrice de la lutte qui va se dessiner au classement général cette saison. "Pour moi, oui", a confirmé Bagnaia lorsqu'il lui a été demandé si ce trio réunissait les candidats au titre. "Pour moi, pour le moment, on est les trois pilotes les plus complets au championnat. D'autres pilotes sont suffisamment rapides pour avoir de bonnes performances et peuvent gagner des courses, mais en termes de vitesse et de constance, on est les plus complets − Jorge plus encore [pour la constance]."

"Sans la chute de Jorge à Jerez, je pense qu'il y aurait eu le même résultat [qu'au Mans], les mêmes gars se seraient battus. Je pense que ce sera plus ou moins comme ça au championnat", a ajouté Bagnaia, non sans constater l'avance prise par Martín, avec aujourd'hui 38 points de marge en dépit de cette chute très coûteuse en Espagne.

Le pilote officiel Ducati, quant à lui, regrette plusieurs couacs depuis le lancement de la saison, et notamment les deux dernières courses sprint dont il est revenu les mains vides : "Malheureusement, je n'ai pas fait les deux derniers sprints, où je pense qu'on aurait pu être forts, et c'est une très grosse perte de points. Mais en termes de performance, on est tous les trois les plus forts en ce moment. Il y a beaucoup d'autres pilotes qui ont le potentiel pour bien faire, comme Enea, parce que [dimanche] il était très fort, mais il faut les qualifs, il faut la course."

Márquez pense qu'il lui manque quelque chose

Grâce à deux victoires dominicales, Bagnaia parvient à quelque peu compenser les points perdus ici ou là et à devancer actuellement un duo se tient à deux points de lui : Marc Márquez, passé au troisième rang au Mans, et Enea Bastianini, désormais quatrième. Une menace réelle actuellement, qui pousse le champion en titre à vouloir de toute urgence gommer les imperfections pour cesser de laisser s'envoler tout point précieux.

Lire aussi : MotoGP Ducati exclut tout souci technique sur la moto de Bagnaia au sprint

Questionné sur la confiance qu'il nourrit pour la suite, Márquez a toutefois émis des doutes, estimant qu'il lui manque quelque chose pour se battre pour le championnat, et ce malgré des résultats déjà très probants au bout de cinq Grands Prix avec la Ducati, incluant une pole position, trois médailles en course sprint et deux podiums le dimanche.

"C'est incroyable. Je prends juste du plaisir, ça se voit sur mon visage", a commenté le pilote Gresini à l'arrivée, dimanche. "Tout ce que l'on a dans le garage, l'ambiance est détendue... Je suis parti 13e mais il n'y a pas eu de panique."

"On sait que pour jouer le championnat, il faut être au niveau de Martín et Pecco. Dans toutes les séances, ils sont aux premières places. Ce week-end, on a appris quelque chose vendredi après-midi, en prenant une mauvaise direction. On a appris des choses pour l'avenir mais on doit comprendre qu'il manque encore quelque chose pour jouer le championnat. Pour autant, je suis très content de me battre avec les deux leaders chez Ducati", a expliqué le pilote espagnol.

Si le GP de France devait préfigurer de la lutte qui va animer le championnat, il reste à découvrir si celle-ci prendra la même tournure. Verra-t-on Jorge Martín se maintenir devant et Marc Márquez incisif jusqu'au bout au point de reléguer Pecco Bagnaia au troisième rang à la dernière minute ? Réponse dans six mois.

POS. PILOTE POINTS 1 J. Martín 129 28 32 20 12 37 2 P. Bagnaia 91 31 6 13 25 16 3 M. Márquez 89 18 9 9 24 29 4 E. Bastianini 89 15 24 20 11 19

Le classement complet du championnat après le GP de France

Avec Vincent Lalanne-Sicaud