Malgré un risque de typhon, le programme des qualifs reste maintenu

Selon les informations de la préfecture de Tochigi, de fortes pluies devraient s'abattre sur la région de Motegi en raison du passage d'un typhon dans la journée. Motorsport.com a eu connaissance d'une réunion qui s'est tenue ce matin sur le circuit entre la Dorna et les équipes afin de décider du déroulé du programme des essais et des qualifications.

Celles-ci ont finalement décidé de ne rien décaler pour le moment. Les EL3 auront donc bien lieu à 14h25 (7h25 heure française) et les qualifications démarreront à 15h05 (8h05 en France).

L'alternative envisagée était d'avancer les deux séances qualificatives plus tôt dans la journée avant que le plus gros des pluies n'arrive sur le circuit. Toutefois, si les conditions météorologiques se révélaient trop dangereuses pour disputer la Q1 et la Q2 en toute sécurité, le MotoGP disposerait de deux options.

Les qualifications pourraient ainsi être reportées à dimanche matin, juste avant le départ de la course, qui serait toujours maintenu à 15h heure locale (8h en France). Ce scénario s'est déjà vu par le passé, comme au Grand Prix d'Australie 2019, où des vents violents avaient balayé le circuit de Phillip Island et empêché les qualifications de se dérouler correctement.

La seconde option serait d'annuler la Q1 et la Q2 et de se baser sur les résultats des EL1 pour former la grille de départ. Étant donné que les EL2 se sont déroulés sous la pluie, les chronos n'ont pu être améliorés et c'est donc en effet la première séance d'essais libres qui ferait foi.

Dans ce cas, Jack Miller hériterait de la pole position, devant Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Aleix Espargaró ouvrirait ensuite la seconde ligne, où il y serait rejoint par Luca Marini et Marc Márquez.

Passé à un millième du top 10, Johann Zarco s'élancerait pour sa part de la quatrième ligne. Enea Bastianini serait toutefois le grand perdant de ce scénario, avec une 14e place liée à sa chute survenue en EL1.

Pour l'heure, néanmoins, les qualifications devraient se tenir à l'horaire prévu, soit à partir de 8h05 heure française.