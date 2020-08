Le manager de Dovizioso admet une erreur avec KTM

Le manager d'Andrea Dovizioso avait déjà confirmé qu'une discussion avait eu lieu avec KTM au printemps, à une période où le pilote italien évaluait les options qui pouvaient s'offrir à lui alors que ses rapports avec Ducati se tendaient. Le contact avait, certes, été établi, cependant cette option avait été rapidement écartée et le constructeur autrichien avait, lui, confirmé à la hâte ses trois pilotes restants après le départ de Pol Espargaró, tout en recrutant Danilo Petrucci.

Deux mois plus tard, on se mord les doigts des deux côtés… "Ça fait un peu mal de voir cette situation", a admis Pit Beirer au micro de Sky Italia en évoquant le fait que le vice-Champion du monde se trouve aujourd'hui sans guidon. "Dovizioso est un pilote incroyable, et aussi un ami. Nous nous sommes parlé il y a deux mois. Tout le monde voudrait le voir [en MotoGP], mais d'un côté il y a la requête du manager et de l'autre les possibilités concrètes de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la pression liée au Covid. Il faut trouver le bon accord."

S'il se refuse à dévoiler les coulisses du divorce de son pilote avec Ducati, Simone Battistella concède qu'une erreur a été commise en ne menant pas les négociations plus loin avec le constructeur autrichien. Il rappelle toutefois que si la situation a été mal évaluée à l'époque, elle l'a été dans un contexte économique tendu et incertain.

"Je pense que Pit a correctement exprimé les choses telles qu'elles se sont passées. Avec le recul, nous aurions pu être un peu plus flexibles et je pense que cela a été une erreur, mais des deux côtés", souligne le manager. "À cette période-là, personne ne savait comment ça allait se terminer avec le Covid, si nous allions recommencer à courir ou bien si nous allions rester à l'arrêt toute l'année. Et les entreprises devaient composer avec toute cette incertitude, il n'y a donc pas eu de flexibilité des deux côtés et nous n'avons simplement pas trouvé d'accord. Comme l'a dit Pit, ça fait mal, car avec le recul nous aurions pu trouver un accord. Mais ça arrive, le contexte était différent de celui d'aujourd'hui."

Ducati avait déjà révélé que la question économique avait été au cœur des discussions au printemps, lorsque le constructeur a souhaité renégocier l'accord portant sur la saison 2020, considérant que la réduction du nombre de courses le justifiait. S'il n'a pas été précisé pour quelle raison les discussions portant sur 2021 se sont grippées, le manager du pilote maintient que le salaire n'était pas si prédominant qu'on pourrait le penser.

"D'un point de vue économique, Andrea a couru dans des conditions très variables. Pour Andrea, le plus important c'est le projet. Il est clair que l'argent est important, mais lors de toutes nos négociations, il n'y a jamais eu de prise de position ferme disant que c'était comme ça ou rien", assure-t-il.

"Après, il est évident que l'on raisonne en fonction de la situation et on évalue les choses sur la base des informations dont on dispose. Je le répète, pendant la période du Covid l'incertitude était très grande. KTM a fait des choix immédiats dès la fin de nos négociations pour lesquels, avec le recul, ils auraient pu attendre", ajoute Simone Battistella, démentant toute tension qui aurait pu naître de ces contacts que chacune des deux parties a mené avec d'autres entités.

"Dans une année de renouvellements de contrats, il est normal que les pilotes et les équipes parlent avec d'autres. Il n'y a donc pas de raison pour qu'il y ait eu chez nous de la tension en ce sens. Ducati a fait des propositions et mené des négociations avec de nombreux pilotes, et nous, nous avons été absolument libres, sans sentiment de culpabilité, de parler avec un constructeur comme KTM", assure-t-il.