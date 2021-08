Mandalika avec la majorité des dates d'essais de pré-saison du MotoGP 2022

Le calendrier des tests de préparation à la saison MotoGP 2022 est désormais connu. C'est au cours du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se tient ce week-end, que le promoteur Dorna a officialisé la première version des dates de tests prévus pour les équipes en vue de la saison prochaine.

Alors que tout test privé sera formellement interdit pour tous les protagonistes en janvier, les dates prévues du shakedown, réservé aux essayeurs et aux rookies, sont annoncées pour les 1er et 2 février sur le tracé de Sepang, en Malaisie, à la suite de quoi les équipes disposeront de deux journées de roulage collectif sur ce même circuit, les samedi 5 et dimanche 6 février.

Bien plus original, trois autres journées d'essais, du 11 au 14 février, se tiendront à Mandalika, dans le cadre pour le moins inhabituel de l'île de Lombok, en Indonésie. Le tracé urbain, qui doit accueillir le GP d'Indonésie l'an prochain, est en cours de réalisation et ne manquera pas de créer un grand sujet de conversation pendant l'intersaison (voir la vidéo du site ci-dessous).

Les tests Moto2/Moto3 auront quant à eux lieu du 22 au 24 février sur le tracé andalou de Jerez (Espagne).

Le premier GP de la saison 2022 se tiendra à Doha, au Qatar, du 4 au 6 mars. Losail accueille habituellement des tests avant la première course de l'année mais ce ne sera pas le cas l'an prochain. En mars dernier, tous les tests de pré-saison se sont disputés sur ce circuit, le déplacement à Sepang ayant été annulé.

Calendrier provisoire des essais de pré-saison 2022

Date Lieu 31 janvier-2 février 2022 (Shakedown) Sepang, Malaisie 5-6 février 2022 (tests officiels) Sepang, Malaisie 11-13 février (tests officiels) Mandalika, Indonésie