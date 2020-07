Les frères Márquez dévoilent un casque solidaire face au coronavirus

Marc et Álex Márquez ont dévoilé un casque spécial qu'ils utiliseront lors de la reprise du MotoGP, la semaine prochaine avec le Grand Prix d'Espagne. Ce design qu'ils arboreront se veut un hommage aux personnes qui ont souffert du COVID-19 et continuent à être touchées, aux professionnels de santé et autres travailleurs les plus impactés ou encore aux personnes ayant été confinées.

Originaires de la province catalane de Lérida, où un reconfinement a été ordonné il y a quelques jours, les frères Márquez arboreront sur ce casque spécial la devise "Pushing Ahead Together" ("allez de l'avant ensemble") afin de transmettre un message de solidarité, de gratitude et d'espoir. Leur démarche se veut également active, puisqu'elle s'accompagnera d'une vente aux enchères de ces deux casques, mais aussi de gants et de bottes, qui sera organisée du 17 au 27 juillet sur la plateforme Catawiki au bénéfice de la Croix-Rouge. Leur sponsor Allianz Seguros s'y associe en faisant également le don de 250 pièces d'équipement destinées aux professionnels de santé.

Lire aussi : Les chances de courir hors d'Europe restent faibles pour le MotoGP

"Après deux mois et demi de confinement, et après avoir vu la crise provoquée par le COVID-19, je voulais rendre hommage à toutes les personnes qui ont souffert et continuent de souffrir de cette pandémie et aussi à tous les professionnels qui ont travaillé sans relâche pendant cette période", déclare Marc Márquez. "Après y avoir beaucoup réfléchi et en avoir parlé avec mon frère Álex, nous avons pensé que l'idée de faire un casque avec un design spécial serait un bel hommage pour eux tous, et en même temps, avec la vente aux enchères qui sera organisée après le Grand Prix, nous pourrons ajouter une autre pierre à l'édifice pour lutter contre cette pandémie."

"Je vais enfin pouvoir faire mes débuts dans la catégorie MotoGP au Grand Prix d'Espagne, c'est un rêve devenu réalité, et il n'y aura pas de meilleure façon de le faire qu'en portant ce magnifique casque pour tout le sens que porte ce design", ajoute Álex Márquez. "Nous avons passé des jours à discuter avec Marc de ce que nous pourrions faire lorsque la compétition reprendrait, et concevoir un casque spécial était une belle façon de montrer notre solidarité avec toutes les personnes qui ont eu des difficultés dans cette période qu'a traversée la société, et en même temps pour remercier tous les professionnels pour leur travail."

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.