Márquez et la Ducati : "On peut arrêter de parler d'adaptation"

Dès qu'il a pris en main la Ducati, lors des essais qui ont lancé l'intersaison en novembre dernier, Marc Márquez s'est montré rapide. Une vitesse pure qu'il a pu exprimer sans attendre, mais qu'il lui fallait ensuite réussir à installer en toute circonstance. Son besoin de comprendre chaque réaction de la Ducati et de trouver comment se montrer performant quelle que soit la situation a occupé bon nombre de ses apparitions en piste, pendant l'hiver et encore au début du championnat. Aujourd'hui, alors que commence le quatrième Grand Prix de la saison, il estime que cette phase est derrière lui.

Lorsque les essais ont débuté, ce matin, à Jerez, la Ducati #93 a tout de suite fait partie des motos les plus rapides en piste. Finalement, Márquez s'est classé deuxième de la séance, avant d'obtenir le troisième temps cet après-midi, à 0"143 du leader.

"Ce matin, j'étais plus rapide partout par rapport aux autres pilotes Ducati", observe-t-il, "mais cet après-midi, avec le vent, j'étais en difficulté dans les deux premiers virages et aussi dans le virage 5 − il va dans la même direction, c'est un virage à droite dans lequel le vent pousse. J'ai eu plus de mal que d'habitude, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'en perdant peut-être deux dixièmes à ces endroits-là − il faut que je regarde combien exactement −, je ne suis qu'à un dixième, donc c'est ce qui est le plus positif."

Interrogé sur le stade où il en est arrivé, il assure qu'un pan d'importance est désormais terminé : "Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut arrêter de parler d'adaptation. Mon adaptation est déjà terminée. Maintenant, il est temps de travailler sur les petits détails."

"En ce qui concerne mon adaptation à la moto, j'ai le sentiment d'être déjà 'à l'intérieur' de la moto. C'est ce j'ai montré aujourd'hui, en EL1 : je suis sorti et, immédiatement, boom ! Mais il est vrai qu'à chaque course, il y a des petits problèmes ici ou là. On n'arrive pas encore à tout réunir sur un seul week-end. Alors on va voir si on y arrive ce week-end ou au prochain, et si on obtient ce premier podium. Ce serait un bon objectif pour les deux prochaines courses."

Le vent a posé quelques soucis à Marc Márquez dans les virages à droite cet après-midi. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cette adaptation passait, entre autres, par la relation mise en place avec son nouveau chef mécanicien, Frankie Carchedi. "Évidemment, ma relation avec Santi [Hernández] était particulière, on a travaillé ensemble pendant 13 ans. Avec Frankie, ça ne cesse de s'améliorer. Il commence à mieux connaître mon style de pilotage", explique le pilote, saluant "un technicien fantastique" et expliquant avoir changé de levier de frein après le problème qui l'a affecté à Austin.

Un style "fait pour la Honda"

Après avoir fait toute sa carrière dans la catégorie MotoGP avec Honda, et remporté depuis 2013 59 victoires et six titres, Márquez ne se fait pas d'illusions : il restera à jamais le pilote de la RC213V, moto qu'il parvenait plus que quiconque à faire briller.

"Mon style de pilotage est fait pour la Honda… Ensuite, j'essaye de m'adapter. Mon adaptation à la moto est là et maintenant on commence à emmener la moto vers mon style de pilotage. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est la raison pour laquelle je commence à être rapide immédiatement, et plus régulier. On peut adapter certaines choses, mais il est impossible de changer le style de pilotage que l'on a eu pendant dix ans."

Il n'en demeure pas moins que le binôme Márquez-Ducati fait partie des plus forts en piste. Après une qualification en première ligne, deux récompenses en course sprint et même de premiers tours bouclés en tête en course principale, il sait qu'il approche d'une étape majeure dans son parcours alors que débute le quatrième Grand Prix de la saison.

"L'objectif, pour le moment, c'est le podium. On a obtenu des podiums au sprint, mais en course principale j'ai fait au maximum quatrième, au Qatar. Ça n'était pas un podium. Donc, d'abord, il faut obtenir le podium, puis ensuite être là de manière régulière et essayer de trouver le moment pour décrocher la victoire. Oui, on a eu une bonne opportunité à Austin mais on n'en n'a pas tiré profit. On va voir si on y arrive à l'avenir, mais pour le moment, le premier objectif est le podium."