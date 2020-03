La saison MotoGP 2020 approche, mais pour les pilotes, il est encore temps d'organiser des événements promotionnels et des conférences. Les frères Marquez ont participé à une réunion avec des journalistes au Campus Repsol, où, il y a environ un an, l'équipe de rêve formée par Marc et Jorge Lorenzo a été présentée.

L'aîné des frères Marquez, en parlant de son frère, a déclaré : "Mon objectif est différent de celui d'Alex. Le jour viendra peut-être où nous nous battrons pour une course et à ce moment-là, tout le monde se donnera à cent pour cent. L'épaule donne plus de problèmes que la normale. Mais je peux me défendre sur la moto".

Mais ces jours-ci, la nouvelle du renouvellement de Marc Marquez chez Honda pour les quatre prochaines saisons a été l'un des principaux sujets de discussion. Une prolongation atypique, contrairement aux autres pilotes qui ont tous signé des contrats de deux ans jusqu'à présent.

L'Espagnol a déclaré : "De part et d'autre, nous cherchions un projet de longue haleine. L'idée est venue de Honda. J'ai toujours dit qu'ils étaient ma priorité. Il n'y avait pas de meilleures options. Cet hiver a été plus compliqué que par le passé. La moto est exigeante et il faut être à 100% pour la piloter".

Marc a ensuite évoqué ses adversaires : "Jusqu'à présent, la moto la plus complète a été la Yamaha, mais cela ne veut pas dire qu'elle le sera pour tout le championnat. La Ducati a gagné en vitesse, tandis que la Suzuki est celle qui a le plus progressé. Mais il y a beaucoup d'optimisme parmi nous parce que j'ai compris comment fonctionnait la moto".

Enfin, le coureur ibérique a parlé de qui sera son coéquipier au cours des quatre prochaines années : "À aucun moment du nouveau contrat, il n'en a été fait mention. Je n'ai jamais opposé mon veto à qui que ce soit ni imposé qui que ce soit. Si Alex veut continuer, il devra le mériter comme il l'a fait jusqu'à présent. S'il ne le fait pas, un autre pilote viendra. Je me concentre sur mon objectif : me battre pour le titre chaque année".