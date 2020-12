Márquez en quête d'un nouvel avis médical à Madrid

Marc Márquez va-t-il subir une nouvelle opération ? Dans l'attente du retour du champion espagnol, la question a animé le paddock du MotoGP en fin de saison, à la suite de rumeurs apparues de l'autre côté des Pyrénées évoquant une mauvaise cicatrisation de son humérus droit, fracturé dans une chute au Grand Prix d'Andalousie, en ouverture de la saison. Márquez a tenté un retour en compétition une semaine plus tard avant de renoncer et de finalement subir une seconde opération, la plaque placée sur l'os s'étant brisée.

Depuis que Márquez a quitté l'hôpital, mi-août, peu d'informations ont été communiquées sur son véritable état de santé. Le Mundo Deportivo assurait le 22 octobre qu'une troisième intervention était envisagé par le sextuple Champion du MotoGP, qui aurait multiplié les rendez-vous avec différents spécialistes au cours des derniers mois, afin de se faire une idée claire de la situation. Selon les informations de Motorsport.com, le pilote et son entourage pourraient annoncer dès ce vendredi si ce nouvel acte chirurgical sera nécessaire.

Après avoir subi les deux premières interventions à Barcelone, Márquez était en effet à Madrid ce jeudi, pour rencontrer les spécialistes de l'hôpital Ruber Internacional. D'après La Sexta, c'est à la suite de ce rendez-vous que la décision sera prise. "Ils ne l'ont pas encore opéré", a tenu à tempérer le père du pilote, Julià Márquez, présent à ses côtés ce jeudi, au micro de la chaîne espagnole, avant de préciser qu'il "ne sait pas" si cela sera nécessaire. "Ils regardent, ils regardent", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas [si c'est la meilleure option], c'est aux médecins de le dire. Il va bien, très bien, merci."

Lire aussi : L'erreur de Márquez qui a véritablement causé sa longue convalescence

La semaine dernière, le quotidien El Pais annonçait lui aussi une décision cette semaine, tandis que l'équipe Honda maintenait le flou sur la situation de son pilote, refusant de confirmer les rumeurs sans pour autant démentir la possibilité d'une nouvelle opération. Interrogé sur le sujet à Portimão, Alberto Puig a simplement reconnu que la convalescence de Márquez a dépassé la durée initialement prévue.

"Avant toute chose, je ne suis pas médecin et deuxièmement je n'ai pas de boule de cristal !" commentait le patron du team Repsol Honda. "Mais ce que nous avons expliqué, c'est que sur la base du programme que nous avons décidé, avec les médecins bien sûr, nous espérons que cela va aller. Cela a clairement été un processus plus lent que ce à quoi nous nous attendions et que ce que nous voulions, mais c'est comme ça. Les situations ne se passent pas toujours comme on s'y attend, et toutes les blessures n'évoluent pas comme on le voudrait. Voilà donc l'histoire."

"Nous avons essayé d'expliquer la situation course après course parce que nous avons toujours eu l'espoir que Marc reviendrait pendant la saison. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas dit 'allez, on se voit l'année prochaine !' Nous avons essayé de garder la situation [telle quelle], mais à la fin de l'année il ne restait finalement plus de temps et c'est là que nous avons annoncé que c'était impossible. Nous espérons donc que dans les prochaines semaines ou les prochains mois nous pourrons dire que le pilote est de retour en pleine forme, mais je ne peux pas le dire, je ne peux que l'espérer."

Et l'attente du clan Honda pourrait encore durer. Des spécialistes qui n'ont pas eu accès au dossier médical de Marc Márquez ont évoqué une possible convalescence de six mois supplémentaires si le pilote devait encore passer entre les mains des chirurgiens, puisque l'intervention pourrait nécessiter une greffe osseuse, avec un prélèvement sur le pelvis, riche en globules rouges, afin de favoriser la recalcification.

Avec Guillaume Navarro