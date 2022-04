Marc Márquez sera bien présent à Austin

À la suite du retour de sa diplopie, survenu après sa très violente chute lors du warm-up du Grand Prix d'Indonésie, Marc Márquez avait été contraint de manquer la course de Mandalika ainsi que le week-end en Argentine. Avec le timing très serré des deux Grands Prix organisés sans pause sur le continent américain, sa présence au GP des Amériques cette semaine paraissait compromise, mais son état s'améliorant vite, l'espoir demeurait.

Celui-ci s'est encore renforcé lorsque le #93 a essayé mardi une Honda CBR600RR sur le circuit d'Alcarràs, en Catalogne. Alors qu'il avait déjà obtenu le feu vert des médecins pour reprendre la compétition, grâce à la bonne guérison de sa diplopie, ce roulage a permis de confirmer ses bonnes sensations. L'équipe Repsol Honda est donc en mesure d'annoncer ce mercredi que Márquez sera bien présent à Austin cette semaine.

Alors que beaucoup, y compris le PDG de la Dorna, n'attendaient son retour qu'à la prochaine manche, fin avril au Portugal, l'Espagnol a donc surpris tout le monde grâce à une récupération qui aura cette fois été très rapide. Pour rappel, il lui avait fallu trois mois cet hiver pour retrouver une vision normale, et une opération à l'hiver 2011-2012 lorsque ce problème de diplopie était apparu pour la première fois.

Remplacé par Stefan Bradl en Argentine, l'octuple Champion du monde va retrouver à Austin l'un de ses circuits favoris. Dominateur au Texas par le passé, il n'y a cédé la victoire qu'une fois, la faute à une chute en 2019, avant de s'y imposer à nouveau en 2021, y décrochant l'une des trois victoires de la saison de son retour. Après deux courses manquées et une vision qui vient tout juste de se stabiliser, Márquez aura toutefois fort à faire pour parvenir à rouler aux avant-postes. L'objectif cette semaine est annoncé modeste, en l'occurrence se remettre dans le rythme et continuer à améliorer ses sensations.

"Je suis bien sûr très heureux d'être de retour. C'est une super sensation de revenir, et surtout de le faire sur l'un de mes circuits préférés. Quelle que soit la situation, j'apprécie vraiment de piloter au Texas et j'y ai des souvenirs incroyables", déclare Marc Márquez. "On a du travail à faire après deux courses manquées, et notamment l'ensemble du week-end en Argentine, donc je ne vais pas me fixer d'objectif pour le moment. Il y a beaucoup de choses à faire et à prendre en considération, mais l'important c'est d'être de retour sur la moto ce week-end."

Cette quatrième manche du calendrier pourrait néanmoins permettre à Honda d'effacer ses maigres performances réalisées en Indonésie et en Argentine, où Pol Espargaró puis Takaaki Nakagami ont décroché une 12e place comme meilleur résultat. La marque japonaise pointe actuellement en dernière position du championnat constructeurs. Quant à Marc Márquez, il a pris 34 points de retard sur Aleix Espargaró, nouveau leader chez les pilotes.