Consolidation osseuse satisfaisante pour Marc Márquez

Marc Márquez commencerait-il à voir la lumière au bout du tunnel ? Plus de 200 jours après sa dernière apparition en piste, des nouvelles encourageantes parviennent enfin au sujet de la convalescence du pilote espagnol, victime d'une fracture de l'humérus droit en juillet dernier, durant la première course de la saison.

Opéré une première fois deux jours après l'accident, il a dû subir une seconde intervention quelques jours plus tard afin de remplacer la plaque posée sur l'os, celle-ci ayant cédé sous le coup d'une accumulation de stress engendrée par une tentative de retour prématurée. Quatre mois plus tard, Márquez a toutefois dû être opéré une troisième fois, une intervention très longue visant à remplacer une nouvelle fois la plaque et à pratiquer une greffe osseuse à cause d'une pseudarthrose, en d'autres termes une mauvaise calcification de l'os. Une infection avait par ailleurs nécessité qu'il reste hospitalisé dix jours au total.

Deux mois et demi plus tard, enfin une bonne nouvelle ! Les examens de contrôle, pratiqués cette semaine à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid, ont montré que l'os commençait à se consolider, une étape essentielle dans le processus de guérison du pilote. Échaudé par les espoirs déçus nourris pendant la saison, Honda n'avait plus officiellement communiqué sur l'état de son pilote depuis un mois et un point de suivi post-opératoire qui avait été jugé "satisfaisant".

"L'équipe médicale dirigée par les Dr Samuel Antuña et Ignacio Roger de Oña, et incluant également les Dr Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal et Andrea García Villanueva, a évalué les signes radiographiques de consolidation osseuse et s'est montrée satisfaite des progrès réalisés", indique ce vendredi l'équipe de Marc Márquez.

"À partir de maintenant, et au cours des prochaines semaines, Marc Marquez va pouvoir progresser de manière continue dans le processus de récupération fonctionnelle de son bras opéré", ajoute Honda. Reste à voir ce que seront concrètement les prochaines étapes de cette récupération, ainsi que les délais à attendre, lesquels ne sont pour le moment pas précisés.

Après une aussi longue immobilisation, le champion espagnol a indéniablement perdu de sa condition physique sur le bras droit. Bien qu'il ait peu à peu repris son activité, il peut tout juste recommencer à solliciter la zone blessée, ayant précédemment dû avant toute chose se concentrer sur sa récupération.

On peut douter que cela soit suffisant en vue des prochains rendez-vous, au vu des délais très courts que lui permet l'agenda. Les pilotes titulaires ont en effet cinq jours d'essais de pré-saison à réaliser à partir du 6 mars, à Losail, puis ils sont attendus sur la grille de départ du premier Grand Prix de la saison, le 28 mars, toujours au Qatar. En cas d'indisponibilité du #93, il devrait une nouvelle fois être remplacé par Stefan Bradl, pilote d'essais maison de Honda.

Marc Márquez sera par ailleurs présent le 22 février à la présentation officielle de l'équipe Repsol Honda. L'occasion d'en apprendre plus sur ce qui est attendu le concernant pour les prochaines semaines.

