Marc Márquez a été contaminé par le Covid cet hiver

Marc Márquez est revenu aux affaires lors du test de Sepang, fatigué mais satisfait du travail effectué. Après sa lourde blessure au bras qui l’a éloigné des Grands Prix en 2020 et pénalisé en 2021, il a enchaîné avec un problème important aux yeux en fin d’année et n’a à nouveau pas passé une trêve hivernale de tout repos.

C’était sans compter la pandémie qui est venue s’ajouter à ses soucis de santé puisqu’il a été contaminé par le COVID-19, une information que le multiple Champion du monde a divulguée suite à la présentation de son team Repsol Honda.

"J'ai eu le COVID-19 cet hiver et c'était comme une grippe", a-t-il expliqué sans fournir plus de détails. L'infection ne semble pas lui avoir laissé de séquelles et il entame donc cette saison 2022 en forme, même s'il n'est pas encore à 100%.

Malgré les gestes barrières et les lourds protocoles mis en place autour des pilotes, l'Espagnol voit de nombreuses possibilités de se faire contaminer dans leur quotidien et appuie sur le fait qu'il sera difficile, cette année encore, de n'avoir aucun absent dans les équipes.

"Maintenant, avec tous les protocoles nous devons faire attention. Ça va être difficile car là nous commençons à avoir les événements, les interviews, la vie normale reprend. Je pense qu'à un moment le championnat va devoir reprendre son cours normal, sinon ça ne sera pas juste, comme on l'a vu en Malaisie avec certains mécaniciens [qui n'étaient pas chez Honda]. Nous sommes en train de reprendre une vie normale."

L'équipe Ducati peut en effet le confirmer puisqu'elle a dû décaler la date de sa présentation en raison de l'absence de Jack Miller, testé positif et contraint de rester à l'isolement chez lui. L'Australien a heureusement pu rejoindre la Malaisie à temps pour le test et la présentation, mais d'autres membres du paddock ont manqué ce rendez-vous et il est certain que cette situation risque de se reproduire tout au long de la saison. Toutes les précautions seront donc à nouveau prises en Indonésie pour le prochain test qui va débuter ce vendredi.

