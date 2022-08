Marc Márquez passera un contrôle médical important fin août

Alors que ses collègues et adversaires reprennent cette semaine le championnat, Marc Márquez se tourne, lui, vers une autre échéance décisive, loin des pistes. Son prochain contrôle médical fixé fin août sera en effet déterminant pour fixer la date de son retour en piste.

Opéré le 2 juin pour la quatrième fois afin de guérir un bras droit lourdement blessé en juillet 2020, le pilote espagnol espère bientôt être débarrassé des problèmes qui l'ont poursuivi depuis cet accident, survenu à Jerez. Bien que revenu à la compétition depuis, il devait en effet composer avec une gêne au bras et au niveau de l'épaule droite, ce qui l'empêchait de piloter normalement.

D'abord soigné à Barcelone, puis à Madrid, Marc Márquez a pris la direction des États-Unis pour être opéré par le spécialiste Joaquín Sánchez Sotelo à la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota), où une ostéotomie humérale a été pratiquée afin de replacer l'os dans le bon axe. Une opération longue et complexe, mais réussie.

Six semaines après cette intervention, un premier contrôle a apporté des résultats positifs et les médecins ont autorisé le pilote à entamer sa rééducation. Depuis, il a pris plaisir à partager via ses réseaux sociaux les preuves d'une activité physique de plus en plus soutenue, avec notamment cette semaine des photos le montrant en train de soulever un poids avec le bras droit ou de nager le crawl.

Le prochain contrôle devra permettre aux médecins d'évaluer les progrès accomplis. Il est fixé pour la fin du mois d'août, comme l'a confirmé Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP. "Sa condition s'améliore, clairement, car il fait de plus en plus de choses comme vous pouvez le voir. Le temps passe, sa blessure guérit bien entendu", souligne le team manager Repsol Honda. "Il aura un contrôle important d'ici la fin du mois d'août afin de comprendre à quel stade se trouve le processus de guérison de l'os. Ensuite nous verrons sur la base des commentaires des médecins ce qui est possible ou non, et nous avancerons à partir de là."

"Je ne sais pas quand il reviendra. [Il le fera] quand il se sentira prêt à revenir, pas avant", a par ailleurs indiqué Álex Marc Márquez à DAZN, lorsqu'il a été interrogé sur la date de retour du #93. "Il a un contrôle fin août pour voir comment ça va et ça déterminera un peu le calendrier. Ensuite, il y aura un travail musculaire, pour voir si le bras va bien. C'est là qu'il faut qu'il travaille davantage et qu'il sente s'il est prêt."

Bien que le test officiel prévu à Misano les 6 et 7 septembre, soit perçu par beaucoup comme la date idéale pour revoir Marc Márquez en piste, la nécessité pour le pilote espagnol d'intensifier ce travail physique après ce contrôle fixé à la fin du mois d'août, si les conclusions en sont bonnes, fait qu'il est difficile de croire qu'il sera réellement en mesure de rejoindre le plateau MotoGP si tôt. Mais après deux ans de galère, Márquez se doit de faire preuve de toute la prudence nécessaire.

"Pour un pilote qui a été blessé, ce n'est que quand vous courez que vous savez si vous allez bien ou pas, lorsque vous êtes en pleine course. Quand vous devez faire 45 minutes en étant à la limite, c'est là qu'est le véritable test pour un pilote. Parfois, vous pensez aller bien quand vous êtes chez vous, mais quand vous venez ici, vous commencez à piloter et vous sentez que c'est dur", souligne néanmoins Alberto Puig, qui s'en tient donc aux conseils des médecins. "L'objectif est qu'il reprenne la course et qu'il remonte sur sa moto quand il sera apte. C'est ce qu'il fait, il suit l'agenda que les médecins lui ont fixé."

