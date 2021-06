Marc Márquez a fait la différence sous la pluie selon Aleix Espargaró

Le Sachsenring était probablement le terrain de jeu idéal pour permettre à Marc Márquez de renouer la victoire, près d'un an près sa fracture de l'humérus droit. Le champion espagnol a signé son 11e succès consécutif sur cette piste, le huitième en MotoGP, aidé par un tracé qui ne comporte que trois virages sur la droite, réduisant par la même occasion les sollicitions sur un bras qui reste amoindri.

Les étoiles se sont alignées pour Márquez puisque la courte averse tombée en début de course a également joué en sa faveur : "Quand j'ai vu des gouttes de pluie je me suis dit que c'était mon jour", a confié le Catalan après l'arrivée. Virtuose lorsque les conditions se dégradent, Márquez avait déjà mené plusieurs tours sous la pluie du Mans, le rythme moins élevé imprimé sur piste humide ayant déjà permis de moins solliciter son organisme.

Aleix Espargaró occupait la deuxième place quand le drapeau blanc barré d'une croix rouge, indiquant la présence de la pluie, a été agité, et c'est à ce moment-là qu'il a perdu le contact avec le leader, l'écart passant de 0"260 à 1"260 en un seul tour. L'aîné des Espargaró estime que la courte averse a permis à Márquez de faire la différence, en osant prendre plus de risques que ses rivaux.

"C'est évidemment un excellent résultat de Marc", a déclaré l'homme fort d'Aprilia. "Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. Il a été courageux quand la pluie est arrivée. On en parlait avec Marc et Fabio [Quartararo] après la course. Ce n'était pas que quelques gouttes, c'était glissant ! J'ai failli chuter au virage 8 et la piste était glissante pendant quatre et cinq tours. Il a été assez courageux pour faire la différence à ce moment. Il a gagné et bravo à lui, il est rapide ici, on le sent, et il a fait la différence. Ce n'est pas facile de gagner avec un tel avantage aujourd'hui donc il a été très bon, il avait un excellent rythme."

Un succès mérité selon Miller, une "leçon de pilotage" pour Zarco

Jack Miller était dans le sillage d'Aleix Espargaró à ce moment de la course et le retard pris par le #41 a selon lui favorisé Marc Márquez : "J'ai essayé de doubler Aleix quand la pluie est arrivé, mais il est immédiatement repassé devant moi [mais] il a été vraiment très lent durant tout le tour et Marc a pu creuser un gros écart", explique l'Australien. "Il n'y a qu'un seul endroit où on peut vraiment doubler ici, donc j'ai dû tenter au tour suivant."

"[Márquez] a très bien géré la course, c'est pour ça qu'il a gagné plusieurs titres", a ajouté Miller. "Dans une telle course, quand on a vu quelques gouttes de pluie, bam, il a créé un gros écart parce qu'on a tous été ralentis par quelqu'un qui ne voulait pas attaquer dans ces conditions. Il le mérite totalement. Je pense que tout le monde sur la grille pense qu'il méritait une victoire cette année."

Espargaró comme Miller ont finalement été doublés par Miguel Oliveira mais une fois deuxième, le Portugais pointais à 1"8 de Márquez. Un retard impossible à combler pour celui qui a remporté le Grand Prix précédent, sur le circuit Barcelone, et qui estime aussi que la course s'est jouée dans ces quelques tours sur une piste à l'adhérence précaire, dans lesquelles le sextuple Champion de la catégorie a su faire la différence.

"Marc a pu comprendre assez rapidement à quel point il pouvait pousser et il l’a fait plus que les autres", concède Oliveira sur le site officiel du championnat. "J'ai été un peu coincé derrière et ça a été le moment clé de la course. Ensuite, quand je suis passé à la deuxième place, il était déjà un peu tard. Il ne me restait plus grand-chose et il était en contrôle. J'étais un peu plus rapide à certains endroits et il l'était à d'autres, mais c'était le mieux que je puisse faire. J'ai vraiment poussé fort. Il n'a pas fait une seule erreur, moi non plus et finalement le mieux que je pouvais faire c'était de faire deuxième."

Oliveira s'est rapproché dixième après dixième, revenant même à moins d'une seconde à la faveur d'une petite erreur de Márquez au premier virage, mais l'écart a grimpé à nouveau en fin d'épreuve : "Je crois qu'il était en contrôle, mais j'ai quand même mis beaucoup de pression parce que je me suis dit qu'avec sa condition physique on ne sait jamais, peut-être qu'il pourrait commencer à baisser un peu le rythme, ou peut-être que son pneu pourrait être dans un moins bon état que le mien, et donc je mettais la pression juste au cas où. Finalement il n'a rien fait de mal. À trois tours de la fin, il en avait encore un peu plus et il s'est un éloigné d’une demi-seconde sur ce tour et j'ai décidé que c'était fini."

Johann Zarco, quatrième quand la piste est devenue glissante, sait que c'est ce moment de la course qui a été déterminant : "Quand il y a eu des gouttes d'eau, je savais qu'elles ne m'inquiétaient pas. Elles n'ont pas inquiété Marc et il a pris deux secondes sur notre groupe. Ces deux secondes auraient pu nous servir sur cette fin de course. Malheureusement, je n'ai pas pu appliquer cette stratégie là."

Zarco a néanmoins pu observer un Márquez selon lui "fantastique" quand les conditions étaient délicates : "C'est vraiment une leçon de pilotage et de compréhension la situation ici, et il y a des choses que je veux retenir", souligne-t-il, ne cachant pas son admiration de la performance réalisée par le vainqueur du jour : "J'ai vu des choses que je n'étais pas en mesure de faire. j'espère pouvoir grandir pour atteindre ce niveau là et à ce moment j'aurais une vraie option pour jouer le titre mondial."

Avec Chloé Millois