Marc Márquez reçoit le feu vert pour entamer sa rééducation

Cela fait maintenant six semaines que Marc Márquez a été opéré pour la quatrième fois de son humérus droit. Depuis cette intervention destinée à replacer dans le bon axe l'os fracturé il y a près de deux ans, le bras du pilote restait en grande partie immobilisé, seul des mouvements passifs lui étant permis. Un bilan médical pratiqué cette semaine à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid lui a donné le feu vert pour entamer véritablement le processus de rééducation, l'os étant désormais suffisamment consolidé.

"Nous avons franchi un étape importante dans le processus de convalescence", se réjouit Márquez, désormais débarrassé de son attelle. "Au cours de ce deuxième examen, les médecins ont confirmé que l'humérus se consolidait correctement, ce qui permet de commencer la kinésithérapie sur le bras droit, et l'entraînement cardio. Je suis impatient de pouvoir commencer à retrouver la mobilité de mon bras et commencer à avancer dans le processus de convalescence, et je tiens à remercier toute l'équipe médicale pour ses traitements et son attention."

L'équipe médicale mentionnée par Marc Márquez est composée du Dr Joaquin Sánchez Sotelo, qui l'a opéré dans la clinique Mayo dans le Minnesota, ainsi que du Dr Samuel Antuña et du Dr Angel Cotorro, chargés de le suivre à Madrid. Les trois spécialistes estiment que le sextuple Champion du MotoGP peut maintenant commencer à mobiliser son bras avec pour objectif de retrouver une masse musculaire naturellement amoindrie après plus d'un mois d'immobilisation.

"Au cours de l'examen médical pratiqué sur Marc Márquez, six semaines après l'opération de son humérus droit, une bonne évolution clinique et radiologique a été confirmée, qui permet d'avancer dans le programme de mobilité et de récupération de la force du bras droit", souligne le Dr Joaquin Sánchez Sotelo.

La date de retour à la compétition du #93 reste à définir mais Alberto Puig, son patron au sein l'équipe Honda, s'attend à ce qu'il vienne assister à des courses en observateur cet été, ce qui n'avait pas été possible en 2020 en raison du protocole sanitaire en vigueur dans le paddock.