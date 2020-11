Honda confirme l'absence de Marc Márquez au GP d'Europe

La convalescence de Marc Márquez se poursuit. Honda a confirmé que le champion espagnol sera absent au Grand Prix d'Europe ce week-end et qu'il sera encore remplacé par Stefan Bradl, pilote d'essais du constructeur. Aucune décision n'a été prise pour les deux dernières courses de la saison, à nouveau à Valence puis à Portimão, la récupération de Márquez étant réévaluée avant chaque épreuve.

Au cours du week-end du Grand Prix de Teruel, Stefan Bradl a annoncé qu'il serait sur la moto de Marc Márquez jusqu'à la fin de la saison, ce que Honda n'a pas souhaité confirmer. Alberto Puig, manager du team Repsol Honda, a cependant reconnu que la convalescence de son pilote dépasse les délais envisagés, sans s'exprimer sur la possibilité d'une troisième opération, évoquée par la presse espagnole.

Márquez s'est blessé au bras droit dans une chute au Grand Prix d'Espagne, en ouverture de la saison, alors qu'il attaquait pour remonter dans le classement après un passage dans les graviers plus tôt dans la course. Márquez a été opéré de l'humérus, fracturé dans la chute, avant de tenter un retour dès le week-end suivant, pour la seconde course de Jerez, et de finalement renoncer. Le pilote a continué son entraînement mais la plaque placée sur son bras s'est cassée quelques jours plus tard, apparemment en ouvrant une fenêtre, ce qui a nécessité une deuxième opération. Trois mois et 10 courses plus tard, Márquez n'a toujours pas pu reprendre le guidon de sa RC213V.

L'absence du sextuple Champion du monde de MotoGP pénalise Honda cette année. Habituée à enchaîner les victoires avec le pilote espagnol, la marque n'a décroché aucun succès depuis le début de la saison. Les résultats ont cependant été meilleurs lors des dernières courses. Álex Márquez est monté deux fois sur le podium après de spectaculaires remontées, sous la pluie au Mans puis dans la première course du MotorLand Aragón, et Takaaki Nakagami a décroché la première pole de sa carrière au GP de Teruel, mais les deux pilotes ont abandonné après des chutes le dimanche. Cal Crutchlow, qui doit composer avec ses propres blessures, et Bradl n'ont jamais fait mieux que la huitième place en course cette saison.