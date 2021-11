Marc Márquez forfait pour le GP de l'Algarve

Honda a annoncé ce mardi que Marc Márquez ne disputerait pas le Grand Prix de l'Algarve. Avant-dernière manche de la saison MotoGP, elle est au programme cette semaine à Portimão, avant la finale qui aura lieu la semaine prochaine à Valence.

Vainqueur des deux dernières courses, le pilote espagnol fera l'impasse sur ce retour au Portugal, où un premier Grand Prix s'est tenu au printemps. Une chute à l'entraînement en est la cause, son équipe expliquant qu'il souffre d'une "légère commotion cérébrale", ce qui impose du repos avant de reprendre le guidon d'une MotoGP.

"Samedi dernier, alors qu'il se préparait pour le Grand Prix de l'Algarve dans le cadre de l'un de ses entraînements habituels en off-road, Marc Márquez a fait une chute qui lui a causé une légère commotion cérébrale", explique l'équipe Repsol Honda dans un communiqué de presse. "Après quelques jours de repos à la maison et voyant qu'il n'allait toujours pas bien, Márquez a été vu aujourd'hui par les médecins pour un contrôle médical afin d'évaluer son état actuel. Par mesure de précaution, Márquez ne participera pas au Grand Prix de l'Algarve le week-end prochain."

Au mois d'avril, le Grand Prix du Portugal était le premier que Márquez disputait depuis sa blessure de l'an dernier. Toujours dans la douleur et affaibli par son bras convalescent, il avait réussi à se qualifier sixième et à rallier l'arrivée à la septième place, sur une piste dont il n'avait pas vu les débuts au championnat l'an dernier.

Depuis, il a pu retrouver le chemin de la victoire, d'abord lors du GP d'Allemagne, l'une de ses épreuves fétiches, puis aux GP des Amériques et d'Émilie-Romagne, où il vient de réaliser un doublé. En dépit d'une condition physique toujours imparfaite, il compte également un autre podium, en l'occurrence une deuxième place au GP d'Aragón et, malgré son absence lors des deux premières courses, il est le troisième pilote à avoir mené le plus de tours à ce stade de la saison, derrière le Champion du monde Fabio Quartararo et son actuel dauphin Pecco Bagnaia.

Márquez occupe la sixième position au championnat, à seulement sept points de la cinquième place de Jack Miller et dix de la quatrième place occupée par Johann Zarco. Meilleur pilote Honda, il affiche 52 points d'avance sur son coéquipier, Pol Espargaró.

À l'heure actuelle, Honda n'a pas précisé si son pilote serait remplacé pour ce Grand Prix. Si tel est le cas, c'est très vraisemblablement vers Stefan Bradl, pilote essayeur maison, que se tournera à nouveau le constructeur.