Pas de Marc Márquez au Grand Prix de Teruel

Observateur admiratif de son frère lors de sa superbe bagarre pour la victoire du Grand Prix d'Aragón, le week-end dernier, Marc Márquez devra une nouvelle fois suivre la prochaine course depuis son salon.

Repsol Honda a en effet confirmé ce mardi que Stefan Bradl serait bel et bien toujours en poste le week-end prochain pour le Grand Prix de Teruel, le second à se dérouler sur le MotorLand, sans qu'aucune date de retour n'ait été annoncée à ce jour pour le pilote espagnol.

Le Grand Prix de Teruel sera le huitième que disputera Bradl, dont le meilleur résultat est à ce jour sa huitième place du Mans. Blessé à Jerez lors de la première course, Márquez a dû accepter une longue convalescence après avoir tenté un retour vite avorté à la deuxième manche et avoir vu sa blessure s'aggraver quelques jours plus tard.

Ce nouveau forfait laisse à Marc Márquez deux semaines supplémentaires de délai avant d'envisager un retour potentiel à Valence, où se déroulera le Grand Prix d'Europe du 6 au 8 novembre, première manche de la dernière série de trois courses sans pause qui conclura le championnat. Le sextuple Champion du monde MotoGP pourrait venir jouer les arbitres dans la course au titre s'il s'aligne au départ des dernières manches d'une saison particulièrement disputée, qui a vu huit pilotes différents remporter les huit dernières courses.

En attendant, Álex Márquez tentera quant à lui de profiter du Grand Prix de Teruel pour faire encore mieux que le week-end dernier, alors qu'il a obtenu sa meilleure qualification MotoGP en se positionnant sur le 11e emplacement de la grille avant de se hisser jusqu'à la deuxième place en course, décrochant un premier podium sur le sec après celui du Grand Prix de France. Ces 40 points empochés en l'espace de quelques jours l'ont propulsé à deux points du top 10 du championnat pilotes, et à égalité de points avec Brad Binder au classement des rookies de l'année, le Sud-Africain n'ayant l'avantage qu'à la faveur de sa victoire à Brno.

Ces résultats ont également permis à Repsol Honda de prendre l'avantage sur Avintia au championnat par équipes et de revenir à 14 points de Tech3. Au classement des constructeurs, Honda n'est plus qu'à 18 unités de KTM.