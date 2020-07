Fracture de l'humérus pour Marc Márquez : il sera opéré mardi

Alors qu'il fondait sur Maverick Viñales et s'apprêtait à sauver une deuxième position à l'arrivée en conclusion d'une remontée depuis la 16e place (elle-même conséquence d'une sortie de piste dans le cinquième passage), Marc Márquez n'a pu éviter la chute dans le virage 4 lorsqu'il a subi un spectaculaire highside dont les conséquences sur le championnat pourraient peser très lourd.

Au-delà des 25 points concédés à Fabio Quartararo, vainqueur ce dimanche, l'Espagnol est en effet victime d'une fracture de l'humérus droit, dont la sévérité est encore inconnue avec certitude, mais qui nécessitera une intervention chirurgicale.

"La fracture est très proche d'un nerf", a déclaré le Docteur Mir, qui a examiné Márquez immédiatement après l'accident. "Il est possible qu'il soit indemne, mais nous ne sommes pas en mesure de le prouver."

Ángel Charte et Xavier Mir, les médecins du Championnat du monde MotoGP, ont apporté plus de détails sur la blessure avérée de Márquez, qui devra être opéré mardi à l'hôpital de Barcelone, où il sera transféré.

"C'était une chute à haute énergie, avec un traumatisme thoracique sur le côté droit. Le bras droit a été frappé par un pneu, le tiers de la partie moyenne de l'humérus n'est pas totalement déplacé et, la blessure étant immobilisée, il sera transféré à Barcelone pour un traitement définitif."

Une guérison difficile ?

"Il a un nerf très proche dans la fracture et il n'est pas exclu qu'il ait été touché et que cela rende la guérison difficile. Il ne fait aucun doute que la fracture devra être réparée avec une sorte d'implant, mais tant que nous n'aurons pas fait plus de tests radiologiques, nous ne pourrons pas confirmer la méthode de traitement. Ce n'est pas à nous de dire s'il sera à la prochaine course. Il n'a pas d'autres complications que celles énumérées."

"Nous allons le garder en observation et demain, lundi, il se rendra à Barcelone pour y être opéré. Nous ne pouvons pas du tout répondre à la question de savoir s'il sera là pour la prochaine course : nous le dirons la semaine prochaine."

"Marc souffre beaucoup, c'est une fracture étrange et rare : un coup du pneu. Nous avons dû le mettre sous sédatif, réduire la fracture et le traiter pour le traumatisme thoracique", ont expliqué les médecins de Quirón.

Un communiqué de presse officiel de l'équipe Repsol Honda confirme les informations fournies par le MotoGP : "L'octuple Champion du monde a subi une fracture diaphysaire transversale de l'humérus droit. Le personnel médical du MotoGP a confirmé qu'il n'y a pas de traumatisme crânien ou thoracique grave, mais il restera en observation pendant 12 heures. Marc Márquez se rendra à l'hôpital Universitari Dexeus de Barcelone le lundi 20 juillet et devrait être opéré par le Dr Xavier Mir et son équipe le mardi 21 juillet. Le temps de récupération n'est pas encore connu, l'équipe Repsol Honda fera le point après l'opération."

Avec German Casanova