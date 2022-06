Márquez a obtenu des "garanties" de la part de son chirurgien

Lorsque le Dr Joaquín Sanchez Sotelo a appelé Marc Márquez la semaine dernière, entre les deux premières séances du Grand Prix d'Italie, pour lui préconiser d'être opéré de l'humérus au plus vite, le pilote a immédiatement accepté. Au bout du fil, Márquez avait un chirurgien mondialement réputé, qui avait fait une impression 3D des os de son bras afin d'étudier précisément la mobilité du Catalan.

Blessé à Jerez en 2020 et meurtri au fil des complications et des opérations, cet humérus a pivoté et limite aujourd'hui Márquez dans le pilotage de sa moto, mais aussi dans sa vie quotidienne. Selon Emilio Alzamora, manager de longue date du #93, les médecins ont la certitude que cette quatrième opération, prévue ce jeudi, sera la dernière et lui permettra d'améliorer sa condition physique.

"Quand on parle de garanties, au final c'est une opération, mais Marc l'a très bien expliqué samedi : la troisième opération [en décembre 2020] a été un succès total, parce qu'il avait la pire bactérie, une infection très sérieuse", a expliqué Alzamora à un petit groupe de journalistes mercredi, au cours d'une présentation du GP de Catalogne. "Ils se sont concentrés sur cette infection et après trois opérations, il était très difficile d'avoir un humérus dans un état parfait. Maintenant, l'os a [pivoté] d'un nombre important de degrés et c'est pour cette raison que cette décision a été prise."

"Quand je dis qu'ils nous ont donné des garanties, c'est parce que le problème est très clair, l'humérus a beaucoup pivoté", a ajouté le Champion du monde 125cc 1999, des rumeurs évoquant une rotation de 30%. "Avec la technique qui a été expliquée [une ostéotomie humérale], l'os va être remis en place."

Marc Márquez

Alors que les trois premières interventions avaient pour but de répondre à des problèmes immédiats, cette nouvelle opération est uniquement destinée à améliorer la mobilité du bras. Selon Alzamora, Márquez a atteint une certaine limite ces derniers mois et cette opération s'imposait, d'autant plus que son humérus est désormais suffisamment solide pour la supporter.

"Marc a essayé, il a tout donné, avec une équipe médicale et de kinésithérapie, son bras s'est beaucoup amélioré depuis l'an dernier mais son objectif a toujours été de se battre pour des titres et de prendre du plaisir sur la moto, et les limites sont vraiment importantes."

"La moto n'aide pas non plus cette année, c'est un fait, Honda a un travail important à faire et ils doivent améliorer la moto. Je pense que nous avons pris la meilleure décision possible."

Márquez démontre son état d'esprit combatif

Marc Márquez s'apprête à entrer dans un processus qu'il connaît désormais trop bien, car l'opération ne sera que le début d'une nouvelle phase de rééducation, de soins quotidiens mais aussi de doutes, loin de sa moto. "Ça en dit certainement beaucoup sur la caractère de Marc, sur sa volonté de continuer à se battre et d'être à 100% pour jouer à nouveau le titre mondial, ce qui est sa grande source de motivation", a souligné Alzamora.

"Marc est humble et il a passé des moments très difficiles, avec des rechutes et des opérations. À sa place, tout le monde aurait pensé à renoncer mais il nous a toujours surpris par sa capacité à se relever et à ne pas jeter l'éponge. Avec moi, il n'a jamais évoqué l'idée d'une retraite, au contraire, il s'est toujours battu pour surmonter cet épisode auquel la vie l'a confronté."

Marc Márquez

En 2020, Alzamora ne souhaitait pas que Márquez reprenne la piste si vite, et les quelques tours effectués à Jerez ont entraîné les premières complications puisque la plaque posée sur l'os a été fragilisée, puis s'est finalement brisée dans un accident domestique. Désormais plus conscient des risques, Márquez a profondément changé d'état d'esprit et ne souhaite pas planifier une date de retour.

"Tous les sportifs ont vécu des incidents, et celui-ci a eu des conséquences importantes, c'est indéniable, il y a des preuves. Mais ce qui est important, c'est le présent, le passé est derrière nous, et je pense qu'il était entre de bonnes mains avec le Dr Samuel Antuña pour la troisième opération, et maintenant avec le Dr Sanchez Sotelo, il ne pourrait être mieux entouré. On apprend toujours et maintenant, la première chose est que l'opération se passe bien, et ensuite, la date de son retour sera ce qu'elle sera. Il n'y aura pas de précipitation pour remonter sur la moto."