Márquez vivrait une "grosse frustration" s'il visait la victoire

Après quatre saisons très difficiles, marquées par plusieurs blessures et la baisse de performance de Honda, Marc Márquez se lance dans un nouveau défi cette année, sur la meilleure machine du plateau. L'octuple Champion du monde dispose de la Ducati dans son millésime 2023 chez Gresini et malgré des tests pour le moment prometteurs, il assure être encore loin de songer à la victoire. Márquez doit se défaire des automatismes pris chez Honda mais aussi reconstruire sa confiance face à une concurrence plus affutée que jamais.

"Je comprends les attentes des supporters et je comprends qu'ils croient en moi mais il y a un autre point de vue, la réalité", a assuré le #93. "La réalité, c'est que je sors de quatre années super difficiles, je dois retrouver la confiance. Vous voyez que j'essaie de bien aborder la pré-saison, avec calme, et j'essaie de comprendre la moto. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps, je suis humain."

"Et les années passent, de jeunes pilotes arrivent. Ils sont plus frais, plus rapides et c'est naturel. Tous les sportifs passent par ce moment et petit à petit, il faut comprendre comment s'adapter à la situation. C'est sûr que ce sera une saison difficile. Il y en a deux ou trois en particulier, chez Ducati, qui pilotent très bien la moto. J'essaie d'apprendre d'eux mais ça prend du temps et c'est difficile. On verra si j'arrive à me rapprocher d'eux petit à petit mais ce n'est pas mon objectif. Si l'objectif était de gagner, il y aurait une grosse frustration."

Márquez se sent "plus libre" sur la Ducati à Losail

Même s'il fait tout pour réduire les attentes placées en lui, Márquez s'est senti à l'aise sur la Ducati ce lundi au test de Losail, et a pu mesurer les différences avec la Honda puisque le GP du Qatar s'est disputé en fin de saison l'an passé. "La moto fonctionne bien ici au Qatar, c'est assez différent de ce dont je me souviens du mois [de novembre]", a-t-il précisé sur le site officiel du MotoGP. "On a bien travaillé, on a fait quelques progrès, en particulier à la fin, et j'ai hâte d'être à demain pour continuer à rouler et essayer de comprendre de mieux en mieux [la moto]."

Márquez a pu poursuivre son adaptation à la Ducati et très vite, il s'est senti plus à l'aise sur la moto qu'il ne l'avait été au test de Sepang, ce qui lui a permis de prendre des risques auxquels il se refusait pour le moment, se rapprochant ainsi de son style de pilotage naturel.

"Ici, dès le début je me senti plus libre sur la moto, plus en confiance, j'ai plus joué avec le corps et c'était déjà un progrès. Je vais arriver sur des circuits où j'ai piloté un certain type de moto pendant 11 ans, j'aurai un instinct, mais petit à petit je vais devoir le changer. J'ai travaillé sur moi toute la journée. Dans la dernière partie de la journée, on a commencé à travailler sur les réglages mais d'abord, j'ai juste travaillé sur mes performances, sur mon pilotage et je me suis senti de mieux en mieux."

"Dès que j'ai pris la piste, j'ai plus joué avec la moto, j'ai commencé à glisser un peu en entrée de virage, ce qui correspond à mon style", a-t-il souligné. "On verra si demain j'arrive à progresser encore. Il est vrai que Martín et Bagnaia sont plus rapides que toutes les autres Ducati, mais il y a ensuite quelques groupes. Il faut que j'arrive à bien comprendre comment bien piloter, en particulier dans quelques virages où je perds trop."

Modeste 16e ce lundi, Marc Márquez ne devrait pas particulièrement chercher à claquer un temps mardi, sa priorité restant de parfaire ses connaissances de la Ducati pour la dernière journée en piste avant le début de la saison : "J'attaque, bien sûr, tout le monde attaque pendant un test ! Mais j'ai besoin de comprendre certaines choses. Demain, ce sera une journée importante, simplement pour comprendre le rythme qu'on a pour la saison, même si on peut évidemment s’adapter pendant la saison."

"En tout cas, ça n'était pas mal. C'était bien, en particulier dans la dernière partie de la journée. Comme en Malaisie, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux [au fil de la journée]. Demain ce sera le moment de faire plus de tours. Les conditions de piste seront meilleures et on pourra travailler dès le début."

