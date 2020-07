Marc Márquez parfaitement guéri grâce au confinement

Huit mois ont passé depuis l'opération subie par Marc Márquez au début de l'intersaison. Une convalescence bien plus longue que celle qu'il aurait pu imaginer à l'époque, lui qui avait repris la piste en février dans des conditions encore délicates.

S'il était censé enchaîner avec le début du championnat, alors que quelques doutes planaient sur son état physique, le Champion du monde assure être aujourd'hui en pleine forme, aidé par l'arrêt forcé engendré par le coronavirus. À la suite de la première suspension annoncée le 1er mars, il avait pu effectuer un dernier roulage en motocross le 11 mars, avant d'être confiné à son domicile catalan. Ce n'est que deux mois plus tard qu'il a repris le guidon d'une moto à l'entraînement.

"Pendant le confinement, j'ai disposé de beaucoup de jours pour être en forme et faire en sorte d'être prêt en ce qui concerne ma condition physique, car pendant l'hiver j'étais encore en grande difficulté avec ma blessure à l'épaule. Maintenant, en termes de condition physique, je suis tout à fait prêt à commencer. On va voir comment ça ira après cette longue interruption, j'ai en tout cas hâte de bien commencer la saison", assure le pilote Honda au site officiel du MotoGP.

Márquez reprendra la piste ce matin à Jerez et retrouvera sa MotoGP pour la première fois depuis février, dans le cadre du test officiel organisé en guise de répétition générale avant, enfin, de débuter la compétition. Un premier Grand Prix se tiendra sur la piste espagnole ce week-end, suivi dans la foulée par un second. Quatre mois et demi après la date prévue, la saison 2020 va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet, et pour le défenseur du titre, pas question de minauder sur les objectifs.

"Je suis heureux de revenir. La situation est inhabituelle, mais petit à petit on semble revenir vers la vie normale. Je suis content surtout parce que la saison semble en passe de bien commencer", souligne-t-il. "Les attentes pour la première course c'est d'essayer de se battre pour la victoire ou d'être sur le podium. Le principal objectif pour le championnat c'est de se battre pour le titre, et si on veut se battre pour le titre il faut être sur le podium et gagner des courses."

"La Dorna a fait un choix intelligent, car après une aussi longue interruption il sera bon de faire ce test mercredi, simplement pour retrouver les sensations avec la moto. Ce sera très important, car nous avons maintenant deux courses à Jerez. On semble avoir le temps, mais au final celui-ci est court et il faut qu'on s'adapte pour retrouver les sensations, commencer à régler la moto, tester certaines choses et reconfirmer ce qu'on avait essayé pendant les essais hivernaux."