Marc Márquez et Honda en 10 moments marquants

Le lien entre a longtemps semblé incassable, et pourtant il a fini par se rompre : Marc Márquez quittera Honda à la fin de la saison. Sa marque de cœur, celle qui l’a mené en MotoGP et avec laquelle il a constitué un palmarès colossal, n’arrive plus à le contenter et c’est sur une Ducati qu’il va tenter de relancer sa carrière.

Après 11 saisons sous les couleurs de Repsol Honda, au cours desquelles il a remporté six titres de Champion du monde, mais aussi 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions, voici dix moments marquants qui ont façonné ce parcours qui, quoi qu'il arrive, restera historique... Des moments positifs, mais aussi négatifs.

1. GP des Amériques 2013 : la première victoire de Marc Márquez en MotoGP

Toute histoire a un début, et celle de Marc Márquez dans la catégorie MotoGP et au sein de l'équipe officielle Honda a commencé en 2013. Fort de deux titres mondiaux en 125cc (2010) et Moto2 (2012), le #93 est arrivé dans la catégorie reine avec, sur ses cuirs, l'étiquette de plus grande promesse de la nouvelle génération.

Sitôt arrivé, il n'a pas tardé à surprendre par sa précocité. Même ceux qui croyaient en lui ne s'attendaient sans doute pas à un début aussi fulgurant. Troisième lors du Grand Prix d’ouverture, au Qatar, il a décroché sa première victoire dès la manche suivante, à Austin, un circuit qui allait se révéler marquant pour lui, avec sept victoires au total. Ce jour-là, il devenait le plus jeune vainqueur dans la catégorie reine, à 20 ans et 63 jours, battant le record détenu par Freddie Spencer depuis plus de trois décennies. C’était le début de la légende.

Le début de la légende au GP des Amériques 2013.

2. GP de Valence 2013 : premier titre de Márquez en MotoGP

La suite de cette saison s’est révélée tout aussi exceptionnelle. Márquez a placé la barre de plus en plus haut avec d’autres victoires au Sachsenring, à Laguna Seca, Indianapolis, Brno et Aragón, auxquelles se sont ajoutés neuf podiums avant d’en arriver à Valence, théâtre de la finale.

Déjà devant au championnat avec 43 points d’avance sur Jorge Lorenzo en Australie, Marc Márquez avait perdu une balle de match en étant disqualifié pour ne pas être rentré à temps au stand changer de pneus.

Le jeune homme a gardé ses nerfs et, avec son équipe, il a su réagir. Sa troisième place à Valence face à un Lorenzo roublard, a fait de lui le nouveau champion. Là encore, il battait un record de précocité puisqu’il devenait le plus jeune pilote titré en MotoGP. Et dire que le meilleur restait à venir…

Un premier titre déjà historique en MotoGP.

3. Saison MotoGP 2014 : Le 10 à la suite !

Certes, ce n’est pas un moment, c’est carrément une saison complète que nous avons choisie ici. Mais c’est à la hauteur du chef d’œuvre réalisé par Marc Márquez cette année-là ! Si certains s’interrogeaient sur la manière dont il allait pouvoir rééditer son titre, le pilote catalan a employé les grands moyens pour leur répondre en remportant tout bonnement… les dix premières courses !

De Losail à Indianapolis, il a marqué un score parfait de 250 points, soit 89 de plus que son plus proche poursuivant, Dani Pedrosa. Mieux encore, il a décroché la pole position pratiquement partout, avec pour seules exceptions Montmeló et Assen. La série s’est interrompue à Brno, où il n'a pu terminer que quatrième, mais il a réagi dès la manche suivante, à Silverstone, en remportant une nouvelle victoire.

Au total, Márquez a remporté 13 victoires et 13 pole positions en 18 courses cette année-là, avec un titre validé dès le GP du Japon, à trois manches de la fin de la saison. Et c’était encore un record puisqu’il devenait le plus jeune double Champion du monde de l'Histoire, devant Mike Hailwood.

Impérial sur le sol américain !

4. GP des Amériques 2015 : la pole impossible

Quand il a commencé la saison 2015, Márquez a vite compris que la course au titre s’annonçait cette fois moins facile, avec une Yamaha en forme et une Honda plus problématique. Il a néanmoins plutôt bien réussi la première partie du championnat, avec en point d'orgue une pole position exceptionnelle à Austin.

Toujours favori aux États-Unis, il a dû faire face à un imprévu lors des qualifications : sa moto s'est arrêtée à la sortie de la pitlane trois minutes avant la fin de la Q2. L'image est restée dans les annales, celle d’un Márquez revenu au box en courant, puis qui a sauté sur sa deuxième moto, s’est relancé et a décroché la pole position, le tout en moins de temps qu'il vous faut pour lire cet article... C’était la pole impossible, mais Márquez à Austin, cela avait quelque chose de magique !

5. GP de Malaisie 2015 : le clash avec Rossi

En proie à différents problèmes, Marc Márquez est sorti de la course au titre en 2015, laissant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo s'affronter. Mais en marge de la lutte au championnat, une tension de plus en plus forte n'a cessé de croître entre Rossi et Márquez, avec en point de départ le GP d’Argentine et la chute de l’Espagnol, puis un autre contact à Assen. Si les relations étaient déjà tendues, elles ont explosé à l'avant-dernière manche de la saison, en Malaisie.

À son arrivée sur place, Rossi a publiquement accusé Márquez d’être de mèche avec Lorenzo pour lui faire perdre le titre. Puis, en course, il y eut le fameux "coup de pied" de l’Italien. Le #46 serait sanctionné et finirait par perdre le titre, mais Márquez en a hérité un harcèlement tenace de la part d’une partie du public. Un épisode peu glorieux dans le sport, dont les répercussions allaient être durables.

6. GP de Valence 2017 : sixième titre avec un sauvetage d’anthologie

Battu en 2015, Marc Márquez a retrouvé le sommet en 2016, à nouveau face aux pilotes Yamaha, puis il a trouvé un nouvel adversaire sur sa route lors des deux saisons suivantes. Sur sa Ducati, Andrea Dovizioso était désormais en mesure de rivaliser, à tel point qu’il a repoussé la lutte pour le titre à la dernière manche de la saison, à Valence, grâce à plusieurs duels remportés au cours du championnat.

Malgré l’avance du #93 au classement général, le suspense était de mise, alimenté par l’aide potentielle qu’aurait pu apporter Lorenzo à son coéquipier chez Ducati, puis l’usure pneumatique qui a touché l’Italien. Dovizioso pensait ses chances envolées, avant de retrouver espoir une fraction de second lorsque Márquez a manqué de tomber… Entré dans la légende pour ses sauvetages, le #93 a réalisé ce jour-là la plus belle prouesse de sa carrière en évitant la chute. Il y avait à la clé son sixième titre de Champion du monde, le quatrième en MotoGP.

7. GP de Thaïlande 2019 : dernier titre après une saison record

L'année 2019 restera comme la saison parfaite de Márquez, plus encore que celle de 2014. Son génie y a été presque total puisqu’il a remporté pas moins de 12 victoires en 19 courses et a terminé deuxième six fois sur les sept autres manches. Ironiquement, c’est à Austin, l’une de ses pistes fétiches, que cette incroyable série a été interrompue, avec une chute alors qu’il était en tête.

Cette année-là, personne ne pouvait rivaliser avec Márquez, qui a marqué un total de 420 points, un record absolu. Avec 151 points d’avance sur le second, il a été sacré à quatre Grands Prix de la fin et a fêté son huitième titre sans savoir que ce serait le dernier avec Honda.

Le sixième titre en 2019, mais aussi le dernier avec Honda.

8. GP d'Espagne 2020 : le calvaire commence

Dès l’ouverture de la saison suivante, tout a changé. Pourtant, rien ne semblait ne devoir faire vaciller Marc Márquez. Sportivement, il était la référence et ses liens avec Honda étaient au beau fixe, à tel point qu’en début d’année les deux parties ont signé un contrat qui a beaucoup fait parler, les liant de 2021 à 2024.

Mais lorsque le championnat, retardé par le COVID-19, a enfin pu démarrer en juillet, Márquez a à la fois réalisé l’une de ses courses les plus époustouflantes et subi la chute qui allait tout changer. Sorti de piste une première fois alors qu’il était en tête, il a opéré une remontée exceptionnelle… jusqu’à tomber, violemment éjecté par sa moto. Verdict : fracture de l’humérus droit.

Sa tentative de reprendre la compétition dès la semaine suivante s’est soldée par une aggravation de son état et on n’allait plus revoir Márquez pendant plusieurs mois. Ce n’était que le début de son calvaire, puisque des épisodes de diplopie l’ont également éloigné des pistes entre fin 2021 et début 2022. Quant à son bras, il requerrait finalement quatre opérations.

9. GP d’Allemagne 2021 : le retour à la victoire

Cette longue et douloureuse épreuve a toutefois connu quelques lueurs de joie. En 2021, au milieu de ses opérations et blessures, l'octuple Champion du monde a réussi à renouer avec la victoire. Lors du GP d’Allemagne, l’un de ses terrains de jeu préférés, il a triomphé dans l’émotion, 581 jours après sa dernière victoire. Il s’agissait de son 11e succès consécutif au Sachsenring.

Un Marc Márquez très ému pour son retour à la victoire au GP d'Allemagne 2021.

Ce fut une véritable libération pour le #93, en larmes à l’arrivée. Et ce ne fut pas sa seule oasis dans cette saison, puisqu'il s'est également imposé à Austin et à Misano, avant d’être à nouveau éloigné par ses troubles de la vision.

10. GP d'Allemagne 2023 : le début de la fin

La saison 2022 aura été une nouvelle parenthèse, avec une opération de la dernière chance pratiquée sur son bras peu avant l’été, mais en 2023 Marc Márquez était de retour en pleine forme. Seulement, sa moto n’était plus que l’ombre du bolide victorieux qu’il avait connu et la situation entre Márquez et Honda allait devenir intenable.

C’est sur une piste emblématique que le vase a débordé : le Sachsenring. Déjà souvent tombé avant d’arriver en Allemagne, il a cette fois subi cinq chutes dans le week-end, prenant de gros coups en cherchant à tenir le rythme là où, pendant toute sa carrière, il avait fait office de référence. Ce week-end, certainement le pire qu’il ait connu sportivement, s’est terminé le dimanche matin lorsqu’il a décidé de ne pas prendre le départ de la course principale, usé et cabossé.

Le GP d'Allemagne 2023, là où le vase a débordé.

Depuis, Marc Márquez a adopté une approche qu’on ne lui connaissait pas, celle de limiter sa prise de risques afin de se ménager. Les derniers mois ont donc été plus calmes, mais cela ne faisait que traduire le bouleversement intérieur du pilote, qui peu à peu s’est résolu à ce qui semblait impossible : rompre son contrat avec Honda pour tenter de renouer avec la victoire ailleurs, quitte à devoir se contenter d’une moto satellite pour cela.