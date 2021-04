Márquez justifie les changements dans son équipe d'ingénieurs

L'équipe Honda a évolué durant la convalescence Marc Márquez, de retour au GP du Portugal neuf mois après sa fracture du bras droit. Malgré le gel du développement imposé sur certaines parties de la moto, comme le moteur, la machine a évolué, notamment autour du holeshot device, et l'équipe qui entoure l'octuple Champion du monde pour découvrir des nouveautés a également connu un important changement.

Santi Hernández reste chef mécanicien mais Gerold Bucher, ingénieur données de Marc Márquez depuis le Moto2, travaille désormais pour l'équipe de tests et son poste a été repris par Jenny Anderson, qui avait ce rôle auprès de Pol Espargaró en 2020. Impliquée dans le projet KTM depuis son lancement, elle a travaillé à l'usine puis en piste, d'abord sur les tests et dans un second temps dans l'équipe de course.

Comme Espargaró, Anderson a quitté la marque autrichienne pour Honda mais c'est donc avec Márquez qu'elle travaille désormais. Ce changement est très important pour le #93, néanmoins convaincu que la nouvelle répartition des rôles sera bénéfique, tant pour aider l'équipe de tests à développer une moto taillée pour lui que pour le travail lors des week-ends de course.

"C'est à la fois un petit et un gros changement dans l'équipe, car Hugo [Gerold Bucher] était très important", a expliqué Márquez en conférence de presse à Portimão. "On est encore en lien très étroit avec lui, car il travaille avec l'équipe de tests et c'est une personne très importante dans le test team."

"Au final, la vie avance pour tout le monde. Hugo avait beaucoup d'expérience, mais avec Jenny [Anderson] on essaye de trouver quelque chose de différent, et on pense aussi que Hugo était la bonne personne pour le test team, qui devient de plus en plus important. Il va apporter toute son expérience à l'équipe de test. Il me connaît, il connaît mon style de pilotage sur la Honda, et Jenny arrive de KTM avec qui elle a beaucoup d'informations et une grande expérience en course en termes d'électronique, et c'est le plus important sur une MotoGP."

"D'un point de vue personnel, cela a été une décision très, très dure, parce qu'il fait partie de ma famille, il fait partie de mon équipe. Mais je sais qu'il est content et qu'il continue à travailler pour moi. C'est ce que je dis, on garde une relation étroite."

Avec Léna Buffa

