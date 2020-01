Marc Marquez: "Je rêve de disputer le Dakar avec mon frère Alex"

En matière de sport mécanique, les pilotes du monde entier sont toujours prêts à s'engager, quelle que soit la discipline concernée. Dans le passé, par exemple, la F1 a accueilli plusieurs champions du monde moto. Le cas le plus parlant est sans conteste celui de John Surtees, le seul pilote ayant remporté au moins un titre mondial sur deux et quatre roues.

Cependant, ces dernières années, avec l'intensification des engagements pour chaque discipline de sport automobile, il est de plus en plus rare de voir un pilote courir dans plusieurs catégories.

Mais Marc Marquez cultive un rêve pour le futur, un rêve qu'il a décidé de dévoiler : "J'aime beaucoup le Dakar et je le suis chaque année. Pendant la journée, je regarde toujours sur mon téléphone portable pour voir comment les choses se passent et quand je peux la nuit, je regarde le résumé de la journée. J'ai beaucoup aimé la dernière édition car elle était très serrée. C'est une course très dure et même la terminer est difficile".

L'Espagnol a ensuite continué : "Même si pour l'instant je suis très clair sur le fait que je veux courir en MotoGP pendant de nombreuses années, il ne m'est pas interdit de rêver de participer au Dakar dans le futur. C'est une course très difficile et il faut être bien préparé".

Mais le pilote Honda semble avoir déjà décidé dans quelle catégorie il aimerait s'aligner au départ de la plus réputée des épreuves de rallye-raid : "Si je voulais participer à un Dakar, je le ferais très probablement sur une moto qui a toujours été ma grande passion. Mais si je cours en voiture, alors j'aimerais avoir mon frère Alex comme navigateur, ce serait amusant de nous voir travailler ensemble".