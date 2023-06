Marc Márquez, "pas une option faisable" pour KTM en 2024

L'avenir de Marc Márquez est devenu le sujet le plus discuté dans le paddock MotoGP avant l'entrée dans la trêve estivale. Sa relation avec Honda semble avoir atteint un niveau historiquement bas, et pourtant il reste encore une année dans le contrat liant les deux parties.

Avant la blessure qui a mis un coup d'arrêt à sa carrière lors de la première manche 2020, l'octuple Champion du monde avait en effet signé un accord exceptionnel de quatre ans, sans imaginer alors tout ce qui l'attendait pour les mois et les années à suivre : une pandémie, la plus grave blessure de sa carrière et, au fil des mois, une RC213V dont le niveau a semblé se dégrader, l'éloignant de plus en plus des premières places.

À la baisse de performance de la moto s'est ajouté le fait qu'elle semble être devenue tout bonnement indomptable. Les six pilotes qui ont couru au guidon de la Honda cette saison ont déjà cumulé 39 chutes dans le cadre de huit Grands Prix, dont 14 rien que pour Márquez, soit le score le plus élevé du plateau MotoGP à ce stade en dépit de trois forfaits pour des week-ends complets (Argentine, Amériques et Espagne) et deux pour des courses du dimanche (Allemagne et Pays-Bas). Les blessures se multiplient, trois des quatre titulaires étant actuellement diminué et Márquez ayant lui-même été touché aux deux mains, à une cheville et à une côte.

Marc a rencontré le numéro 2 de Honda en marge du GP d'Italie

Il a beau tenter tant bien que mal de sortir Honda de l'ornière, sa patience semble aujourd'hui à bout. Chacun est en mesure de le comprendre, si bien que les spéculations se multiplient. Dimanche, contre toute attente, le team manager Alberto Puig a même ouvert une porte, en indiquant : "Je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Honda ne veut pas de gens qui ne sont pas heureux chez Honda."

Cette absolution va-t-elle accélérer les démarches ? Toujours est-il qu'après plusieurs semaines de réflexion et de spéculations venues de toutes parts, c'est KTM qui apparaît aujourd'hui comme la destination la plus réaliste pour Marc Márquez s'il venait à quitter Honda. La marque de Mattighofen est en pleine ascension et son principal sponsor (Red Bull) soutient également le pilote de Cervera.

Sky Sport MotoGP, en Italie, a donc directement interrogé le team manager Francesco Guidotti sur cette hypothèse. Mais l'Italien semble pour le moment l'écarter. "Márquez ne fait pas partie de nos pilotes et, par conséquent, ce n'est pas un sujet que nous traitons", a-t-il d'abord répondu, avant de poursuivre : "Nous sommes concentrés et notre énergie est entièrement dirigée vers le développement de la moto, en exploitant les compétences des pilotes que nous avons. Nous disposons d'un vivier que personne d'autre en MotoGP n'a et c'est là que nous pêchons pour le futur."

"Márquez nous a été proposé de mille façons par vous, les journalistes, et nous avons essayé de mille façons de vous faire comprendre qu'en ce moment, Márquez n'est pas une option faisable pour nous. Il ne fait pas partie de nos pilotes, nous ne pouvons donc pas parler de lui, pour aucune raison, car il a un contrat avec Honda et nous devons tous en être conscients", a-t-il ajouté.

Marc Márquez a fait toute sa carrière MotoGP chez Honda, depuis son arrivée dans la catégorie en 2013

Et Francesco Guidotti de préciser que la donne pourrait en revanche changer au-delà de 2024 : "2025, c'est autre chose pour Márquez, mais c'est le cas également pour tous les autres pilotes dont les contrats expirent en 2024. Il ne reste plus beaucoup de temps, parce qu'en général, les poids lourds du marché sont déjà scellés en début d'année. On parle donc de quelque chose comme six à huit mois, mais pas [d'une question à traiter] aujourd'hui."

Márquez qui s'offre à KTM ? Un "mensonge"

Malgré les coups au corps et au moral qu'il ne cesse d'encaisser, Marc Márquez continue de se montrer loyal envers Honda et a répété jusqu'à présent qu'il comptait honorer son contrat et tout faire pour aider le constructeur japonais à retrouver sa compétitivité.

En marge du GP des Pays-Bas, le pilote a même démenti à la télévision espagnole des affirmations tenues par un journaliste, selon lesquelles il aurait offert ses services à KTM. "C'est un mensonge", a affirmé Márquez à DAZN, vendredi après la première journée d'essais. "J'ai entendu cette rumeur parce qu'un de mes mécaniciens en a plaisanté, et c'est un mensonge total. Ce qui est vrai c'est que quand les constructeurs voient qu'un pilote est en difficulté, elles peuvent demander [s'il est intéressé], et dans ce cas-ci, je suis toujours engagé avec Honda, j'ai un contrat en vigueur, alors rien. Je vais continuer à travailler pour améliorer le projet en vue de l'avenir."

S'il niait s'être proposé à d'autres marques, Márquez admettait donc entre les lignes que des contacts pouvaient exister, mais il n'y a là rien d'inhabituel en MotoGP. "Quand un pilote est en difficulté − et c'est comme ça toujours, qu'il y ait un contrat ou non −, il y a toujours des contacts entre les camions. Mais dans ce cas-ci, mon contrat est avec Honda et je reste tranquille ici."

Au moment de quitter Assen après un énième forfait, Marc Márquez ne cachait pas son besoin de repos pour les semaines à venir. Il voulait mettre à profit la pause estivale pour "réfléchir, [se] relaxer et tout reconstruire, le physique et le mental, pour la seconde partie de la saison". Reste à savoir où le mèneront ses réflexions et dans quel état d'esprit il reviendra pour la reprise des courses début août.