Marc Márquez martèle son désir de se battre pour le titre

L'enjeu des premiers essais de l'année était grand pour Honda, dont les responsables savent pertinemment qu'ils n'ont plus qu'une marge de manœuvre réduite pour convaincre Marc Márquez de rester fidèle à la marque dont il a toujours porté les couleurs en MotoGP. Las, le langage corporel du champion espagnol en disait long à sa descente de moto, dès la première journée passée en piste. Malgré le travail mené ces derniers mois, la route est encore longue pour faire fondre l'avance prise par Ducati, mais aussi les autres marques et le #93, visiblement déçu, ne pouvait que constater : "On est loin."

Quelques jours plus tard, alors qu'il participait au gala du centenaire de la Fédération royale espagnole de moto, Márquez avait semble-t-il repris du poil de la bête et il s'est montré combattif dans les déclarations qu'il a faites.

"Logiquement, quand on voit d'où l'on vient, comment ont été les deux dernières saisons en termes de résultats, on ne peut pas tout changer d'un jour à l'autre, il faut suivre un processus", a-t-il fait remarquer, cité par Marca. "Et puis, il y a aussi eu un changement structurel au HRC. D'abord, il faut opérer le changement, ensuite les fruits se récoltent plus sur le long terme."

"Mais il y a une réaction, il y a des changements. J'y crois, j'ai confiance en Honda et dans les changements, dans les essais qu'on a réalisés. Y a-t-il eu des progrès ? Oui. Est-on loin ? Oui, aussi, mais on est plus proches qu'on ne l'était, par exemple, il y a quatre mois."

"Nous sommes le team Repsol Honda, je suis Marc et nous allons affronter la pré-saison et la saison avec l'objectif de se battre pour un titre. Ensuite, pendant les courses on verra et on sera réalistes quand au niveau qui sera le nôtre, mais pour le moment on souhaite essayer de se battre, on va se préparer du mieux possible en pensant à qui est le plus rapide et en essayant d'en être aussi proches que possible. C'est l'objectif numéro un."

"Il y a évidemment beaucoup de gens qui [me] citent parmi les favoris sur la base de [mon] palmarès, mais si on analyse les deux dernières années, […] comment ça s'est passé en Malaisie et le reste, on ne fait pas partie des favoris. Cependant, mon objectif est le même que chaque année, et le même, je crois, que tous les pilotes de la grille : me battre pour les places de devant. Ensuite, on verra si ce sera possible ou non."

Marc Márquez l'a rappelé : il ne fait que suivre la feuille de route qu'il s'est fixée, lui qui voulait mettre à profit la fin de saison dernière − après avoir fait son retour à la compétition au MotorLand Aragón, en septembre − puis la pause hivernale pour progresser sur deux plans, sa condition physique d'une part et la compétitivité de sa moto d'autre part. Son corps, il a "essayé de de le bichonner, d'en prendre soin, de le faire évoluer", et les résultats sont là.

"Il nous reste maintenant un mois et demi avant la première course, qui est le moment où je veux être à 100% physiquement. Mais le test en Malaisie m'a apporté une grande sérénité sur ce point : les sensations que je peux avoir avec une CBR à Alcañiz ou bien en motocross, c'est une chose, mais piloter une MotoGP c'en est une autre, et là j'ai progressé. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait un test aussi exigeant sur trois jours, comme celui-ci en Malaisie."

Quant au second point, il reste également quelques semaines pour espérer rectifier le tir et il n'est pas encore temps de baisser les bras. "Il reste un test à Portimão, je crois qu'il y a une marge de progression", a souligné le pilote espagnol. Les courses, elles, rendront leur premier verdict fin mars avec le Grand Prix du Portugal et un premier format sprint le samedi 25 mars suivi, le lendemain, par une épreuve de longueur classique. Une première confrontation avec la réalité de la compétition qui montrera aux patrons du HRC s'ils ont du souci à se faire ou non.