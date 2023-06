Marc Márquez a "un mois et demi pour tout reconstruire"

Les vacances ne pouvaient mieux tomber pour Marc Márquez, lui apportant un répit plus que bienvenu après un triple-header extrêmement douloureux, marqué par neuf accidents.

Il y a deux semaines, en Italie, où il faisait son retour de blessure, il n'a pu sauver que deux points lors du sprint avant de chuter pendant la course principale. Puis sur sa piste fétiche du Sachsenring, il a subi cinq chutes, dont une dernière lors du warm-up qui l'a contraint au forfait pour la course et l'a laissé avec une collection d'hématomes, une blessure à la cheville et des fractures au pouce gauche et à une côte.

C'est cette dernière blessure qui, une semaine plus tard, a fini par le conduire à un nouveau forfait à Assen, la lésion ayant entre-temps été aggravée par une nouvelle chute pendant les qualifications néerlandaises. Sa côte fracturée, a-t-il indiqué, a bougé de deux millimètres, ce qu'ont contrôlé les médecins dimanche matin alors qu'il avait souffert toute la nuit et s'inquiétait de ce mal persistant au niveau des pectoraux.

"Quand je me suis levé, je suis allé directement au centre médical pour dire que je n'étais pas capable de courir", expliquait-il hier au site officiel du championnat. "Ils ont contrôlé la côte et vu que la fracture avait un peu bougé, alors ils m'ont de toute façon déclaré inapte. J'étais totalement d'accord parce que je n'aurais pas pu courir."

Outre ces absences lors des deux derniers dimanches, il a également manqué les Grands Prix d'Argentine, des États-Unis et d'Espagne plus tôt dans la saison, après avoir conclu la première manche en se blessant à la main droite. Alors que le leader flirte déjà avec les 200 points après huit manches, lui n'en a que 15 et on se demande jusqu'où ce calvaire va le mener.

"Il n'est pas content du tout"

Le rocambolesque week-end allemand a changé l'approche du champion espagnol, qui a expliqué avoir compris à cet instant que sa prise de risques était disproportionnée au regard des résultats qu'il pouvait atteindre. Depuis, il a disputé deux courses sprint en obtenant une 11e et une 17e places, des performances très en-deçà des statistiques auxquelles sa carrière nous a habitués.

"C'est le pire moment de ma carrière", admettait-il aux Pays-Bas, bien qu'il ait bouclé le week-end légèrement moins meurtri qu'une semaine plus tôt. "Il est vrai que je ne suis pas dans la meilleure situation, mais c'est mieux que celle dans laquelle j'ai fini au Sachsenring. J'avais terminé avec un énorme highside. Ici, je termine avec des sensations qui ne sont pas les meilleures. Mais j'ai réussi à piloter une MotoGP à Assen avec une côte et un doigt cassés, et à être à une demi-seconde ou huit dixièmes des plus rapides, alors c'est quelque chose qui me donne plus de confiance que celle que j'avais dimanche dernier au Sachsenring."

En trois week-ends, Marc Márquez est tombé neuf fois.

Alberto Puig sait pertinemment que son pilote ne va "pas très bien", autant physiquement que moralement, mais il sait surtout que sa colère ne fait qu'augmenter. "Physiquement, il a clairement mal. Toutes les chutes en Allemagne l'ont affecté et il est venu ici avec le souhait de courir", a souligné le team manager Repsol Honda, "mais pendant le week-end ça a empiré. [Dimanche] matin, finalement, il a dit 'putain, j'ai vraiment mal'. Il est allé voir le médecin et il a été déclaré inapte parce qu'il y avait un problème avec une côte."

"Il ne va pas très bien et mentalement il n'est pas content du tout", a ajouté le responsable. "Pendant toutes ces courses que nous avons passées, il a eu beaucoup de problèmes. La moto ne l'aide pas beaucoup mais il continue à essayer. C'est évidemment pour ça qu'il tombe, parce qu'il essaye. Mais, normalement, quand un pilote comme Marc traverse ce genre de situation, il n'est absolument pas content, parce qu'il ne peut pas performer, obtenir des résultats, et il finit par être abattu. La situation est celle-là et je crois qu'il exprime clairement ce qu'il ressent."

Marc Márquez parle en effet de ses difficultés avec beaucoup de franchise, particulièrement depuis l'été dernier lorsqu'il a décidé de taper du poing sur la table pour inciter Honda à réagir. Il le sait, sa capacité personnelle à performer n'est pas remise en question, mais autant physiquement que moralement, il a besoin de repos. Alors que le paddock bruisse des spéculations portant sur son avenir et qu'Alberto Puig lui-même a fait savoir dimanche que Honda ne le retiendrait pas contre son gré, l'Espagnol a prévenu qu'il ne prendrait aucune décision à chaud. Cependant la période de trêve qui s'ouvre, jusqu'au prochain Grand Prix qui se tiendra début août, va lui laisser tout le temps de réfléchir.

"Je vais maintenant avoir un mois et demi pour réfléchir, me relaxer et tout reconstruire, le physique et le mental, pour la seconde partie de la saison", soulignait-il dimanche. "Je suis actuellement dans une situation très mauvaise, mais il faut que je travaille. J'ai un mois et demi pour tout reconstruire, retrouver la confiance. Je vis l'un des moments les plus difficiles de ma vie professionnelle, mais c'est compensé par le fait que je vis l'un de mes meilleurs moments, l'un des plus sereins, dans ma vie personnelle. Je me sens donc très soutenu par ma famille, mon manager, l'équipe qui m'entoure, et ça va m'aider à sortir de ce moment difficile."