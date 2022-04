Marc Márquez souffre à nouveau de troubles de la vision après sa chute

Les galères recommencent pour Marc Márquez. De moins en moins gêné par son bras droit, fracturé à l'été 2020, et libéré des problèmes de vue qui l'ont privé des deux dernières courses de la saison 2021, l'Espagnol semblait pouvoir reprendre sa marche en avant cette année mais son très violent highside dans le warm-up du GP d'Indonésie a changé la donne. Les premiers examens avaient révélé une commotion cérébrale qui a naturellement entraîné son forfait pour la course, mais Honda a annoncé ce mardi que son pilote souffre également de diplopie, une vision dédoublée.

C'est un mal identique qui avait mis le #93 sur la touche l'an dernier, en raison d'une paralysie du quatrième nerf droit, conséquence d'une chute lors d'une sortie en enduro. Ce nerf a été touché l'an dernier mais aussi en 2011, après une chute à Sepang en Moto2. Une opération avait été nécessaire il y a dix ans, ce qui n'a pas été le cas l'an passé, et ce n'est que la semaine prochaine qu'un verdict sera posé sur cette nouvelle paralysie, même si on sait déjà que la gêne est moins forte qu'en 2021.

Honda a précisé que les examens passés par son pilote à l'Hospital Clínic de Barcelone ce lundi n'ont révélé "aucune autre blessure" mais n'a donné aucune précision sur sa présence lors de la prochaine manche du championnat, en Argentine, puisque ce sont les examens de la semaine prochaine qui permettront de déterminer la suite des événements.

"L'examen neuro-ophtalmologique pratiqué sur Marc Márquez au niveau de la tête le lundi suivant le Grand Prix d'Indonésie montre un épisode de diplopie causé par un retour de la paralysie du quatrième nerf trois, d'une nature moins forte que pour la blessure de novembre 2021", précise l'ophtalmologue Sánchez Dalmau, qui a traité Márquez. "Après cet examen, il a été décidé de suivre un traitement conservateur avec des examens médicaux réguliers. La semaine prochaine, Marc Márquez passera de nouveaux examens pour évaluer l'évolution de la blessure et estimer la période de convalescence préalable au retour à la compétition."

Le sextuple Champion du monde du MotoGP voit néanmoins du positif puisque sa diplopie n'est pas aussi forte que l'an passé : "J'ai une impression de déjà-vu..." a ironisé Márquez sur Twitter. "Dans le vol retour vers l'Espagne, j'ai commencé à sentir un inconfort dans ma vision et nous avons décidé de voir le Dr. Sánchez Dalmau, qui a confirmé que je souffrais d'un nouvel épisode de diplopie. Heureusement, c'est moins grave que la blessure à la fin de l'année dernière. Mais maintenant je dois me reposer et voir l'évolution de la blessure. Comme toujours, un immense merci à tous pour votre soutien !"

Même si le niveau d'adhérence était faible à Mandalika et que plusieurs pilotes ont critiqué le manque de grip avec le pneu arrière apporté par Michelin pour cette course, Honda n'a pas déterminé la cause précise du highside de son pilote, toujours prompt à prendre des risques énormes et qui avait annoncé la veille qu'il se montrerait agressif. Márquez a confié dimanche que cette chute était "peut-être l'une des plus grosses" d'une carrière marquée par de nombreux incidents spectaculaires.