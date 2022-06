Opération complexe mais réussie pour Marc Márquez

Les nouvelles ont tardé à arriver, mais Honda assure ce vendredi matin que l'opération de Marc Márquez, qui s'est déroulée hier aux États-Unis, a été un succès. Le champion espagnol se trouve dans la très réputée Clinique Mayo, à Rochester dans le Minnesota, où il s'est rendu dans la foulée du Grand Prix d'Italie pour une intervention qualifiée de "dernière chance" dans la quête d'une amélioration de la mobilité de son bras droit, fragilisé depuis sa chute à Jerez à l'été 2020.

Décidée il y a seulement une semaine, entre les deux premières séances d'essais libres au Mugello, l'opération consistait en un retrait du matériel d'ostéosynthèse posé en décembre 2020 et en une ostéotomie humérale servant à replacer l'os dans son axe originel. À terme, cela devrait faire disparaître les limitations dans les mouvements et les douleurs qui étaient devenues le quotidien du pilote, pourtant revenu à la compétition il y a près de 14 mois sans que son bras ne soit plus évoqué pour expliquer deux autres absences depuis.

"La procédure a été complétée en environ trois heures", déclare le Dr Joaquín Sanchez Sotelo, en charge de l'opération. "Malgré la complexité de la procédure, le résultat final est satisfaisant. L'opération consistait au retrait des deux vis proximales de la plaque postérieure placée par le Dr Samuel Antuña en décembre 2020, suivie par une ostéotomie humérale rotative."

"Un telle procédure impliquait une découpe transversale de l'humérus pour le faire pivoter le long de son axe [avec] une rotation extérieure d'environ 30 degrés. L'humérus a été stabilisé dans sa nouvelle position en utilisant une plaque antérieure avec plusieurs vis. L'opération s'est déroulée sans complications. Nous souhaitons à M. Márquez une convalescence rapide et un bon retour dans sa carrière professionnelle."

Deux ans de calvaire depuis l'accident de Jerez

Ces dernières semaines, le chirurgien en charge de Marc Márquez avait réalisé une impression 3D des os de son bras droit afin de pouvoir en étudier précisément les mouvements. Cette procédure a clairement fait pencher la balance en faveur de l'intervention, d'autant que l'humérus était suffisamment consolidé pour la supporter, ce qui n'était pas le cas au cours de l'année 2021.

Il s'agissait de la quatrième opération en moins de deux ans, les premières ayant justement eu pour principal but de permettre la consolidation de l'os. Juste après sa chute à Jerez au mois de juillet 2020, une plaque avait été posée mais celle-ci avait été fragilisée par la tentative du Catalan de reprendre le guidon au plus vite, et s'était brisée dans un accident domestique quelques jours plus tard, nécessitant une deuxième intervention en urgence.

Après avoir manqué le reste de la saison 2020 sans sentir de véritables progrès, Márquez a changé d'équipe médicale et subi une troisième opération pendant l'hiver, essentiellement destinée à une greffe osseuse avec un prélèvement au niveau de la hanche. Une sérieuse infection avait également été diagnostiquée, forçant le pilote à suivre un traitement antibiotique durant de longs mois, celui-ci se prolongeant même après son retour à la compétition en avril 2021.

Ce retour a été en partie réussi, puisque le #93 a remporté trois courses l'an dernier, les seules victoires de Honda depuis 2019, mais ses limites physiques ne lui ont pas permis de redevenir un prétendant régulier au podium. Il a par ailleurs dû se résoudre à deux nouvelles absences sur cette période, l'une à la fin de la saison dernière et l'autre au début du championnat 2022, cette fois à cause d'épisodes de diplopie, des troubles de la vue causés par des chutes.

Marc Márquez de retour à la victoire l'an dernier en Allemagne

Le début d'une nouvelle convalescence

Márquez va maintenant rester quelques jours dans le Minnesota avant de regagner son Espagne natale pour entamer sa rééducation. Aucune échéance n'a été fixée pour son retour à la compétition mais on sait déjà qu'il restera éloigné des circuits de longs mois, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Le week-end dernier, en annonçant cette décision, le sextuple Champion du monde MotoGP a naturellement affiché sa tristesse de devoir une nouvelle fois mettre sa carrière entre parenthèses, néanmoins il a assuré ne pas avoir hésité un seul instant à suivre le verdict de ses médecins.

"C'était une très mauvaise nouvelle d'être opéré mais une très bonne nouvelle pour moi", a-t-il résumé samedi, quand la nouvelle a été rendue publique. Le lendemain, après avoir malgré tout disputé la course du GP d'Italie, il se réjouissait de voir enfin des perspectives de progrès se dessiner : "Avec cette opération, j'espère que ma vie va changer. Les deux dernières années n'ont pas été faciles."

Pendant l'absence de Marc Márquez, c'est une nouvelle fois Stefan Bradl, habituellement en charge des tests de Honda, qui assurera l'intérim, le team manager Alberto Puig ayant préféré faire appel à un pilote d'expérience dans ce qui s'annonce comme une nouvelle période instable pour la marque, trois ans après la dernière saison normale de son chef de file qui avait écrasé la concurrence lors de son sixième titre MotoGP.