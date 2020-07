Marc Márquez opéré avec succès, le nerf radial épargné

Victime d'une lourde chute dimanche à Jerez, lors du Grand Prix d'Espagne où il s'était lancé dans une folle remontée, Marc Márquez a été opéré avec succès ce mardi. Après une première sortie de piste en début de course, il avait chuté dans le virage 3 au 22e des 25 tours. Victime d'une fracture de l'humérus, le pilote espagnol a subi cette opération à Barcelone, où il a été pris en charge par l'équipe du Docteur Xavier Mir au sein de l'hôpital Dexeus.

L'équipe médicale a posé une plaque en titane et plusieurs vis. Selon les informations de Motorsport.com, l'autre bonne nouvelle pour le Champion du monde en titre est que le nerf radial n'a pas été touché dans la chute, malgré l'impact violent du pneu de la moto dans le bac à gravier. Il s'agissait d'une crainte réelle depuis dimanche, car une lésion aurait pu allonger considérablement la convalescence à venir.

Cette convalescence reste aujourd'hui indéterminée mais le Docteur Mir a fait savoir dès hier que si le nerf radial était épargné, le premier objectif pour Marc Márquez serait de reprendre la compétition début août à Brno, pour le Grand Prix de République Tchèque.

La seule certitude pour le moment concerne son forfait pour le deuxième Grand Prix de la saison, programmé dès la fin de la semaine, toujours sur le circuit de Jerez. L'équipe Repsol Honda ne remplacera pas son leader pour cette épreuve, lors de laquelle les espoirs du team reposeront sur les seules épaules de son frère Álex, débutant en MotoGP.

"Nous abordons à présent le challenge de la blessure de Marc, mais c'est la course", confiait lundi soir Alberto Puig, team manager Repsol Honda. "Nous sommes une équipe forte et, d'une manière ou d'une autre, nous allons dépasser cela. Malheureusement, il est désormais blessé, et il faut qu'il se repose, qu'il essaye de guérir son bras et quand il sera prêt il reviendra et se battra à nouveau pour la victoire. Ce sont des choses qui arrivent quand on s'appelle Marc Márquez, il fait des choses exceptionnelles. Il n'y a rien à regretter, notre équipe respecte et admire immensément ce qu'il fait."

Repsol Honda devrait donner des détails supplémentaires dans les heures qui viennent, à la suite de l'opération de Marc Márquez.