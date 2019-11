Marc Márquez doit être opéré à l'épaule

Marc Márquez va devoir être opéré à l'épaule droite, dès demain à Barcelone. Un an après avoir subi une intervention comparable à l'épaule gauche où il souffrait de problèmes récurrents, le pilote espagnol va cette fois tenter de remédier à des déboîtements de l'autre épaule, sur laquelle il a pris un choc lundi à Jerez.

Passé par le centre médical, le pilote Honda semblait avoir échappé à toute blessure importante, cependant il a été décidé de l'opérer dès demain, car il s'avère qu'il a déjà eu plusieurs alertes à cette épaule le mois dernier. On se souvient notamment de sa chute à Sepang, où il avait été catapulté par sa machine pendant les qualifications alors qu'il tentait de suivre Fabio Quartararo, en route pour la pole position. Malgré un choc de 26,27 g et une impressionnante cabriole, Márquez semblait s'en être sorti indemne. Seulement son épaule s'est à nouveau déboîtée lundi à Jerez alors qu'il est mal retombé après une perte de contrôle à vitesse réduite dans le dernier virage de la piste.

Márquez, qui vient de clore les derniers essais de l'année avec le meilleur temps d'une journée passablement perturbée par la pluie, sera opéré dès mercredi à l'hôpital Dexeus de Barcelone. Il s'agit, d'après Honda, d'une "mesure préventive" prise par le pilote après avoir reçu l'avis des médecins.

Cette fois, le problème semble moins grave que celui de l'an dernier, son problème de l'époque l'ayant suivi toute la saison avant qu'il puisse être pris en charge, cependant l'intervention s'annonce identique à celle d'il y a un an et les délais de récupération eux aussi comparables. L'opération de décembre 2018 avait été décrite comme ayant été compliquée et une pause de deux mois s'en était suivie avant qu'il puisse reprendre la piste juste à temps pour les premiers essais de l'année.

"Cet hiver, j'aurais aimé profiter de bonnes vacances et d'un peu de calme après une très bonne année 2019, mais il est temps que je me fasse opérer à l'épaule droite", concède Marc Márquez. "Comme tout le monde le sait, l'hiver dernier a été très difficile pour moi avec l'opération que j'ai subie à l'épaule gauche, qui était très, très abîmée. Je veux éviter que mon épaule droite soit dans le même état à l'avenir, alors j'ai beaucoup parlé avec les médecins pour voir quelles étaient les options."

"Avant Motegi, j'ai eu des soucis avec mon épaule et ensuite, après ma chute en Malaisie, j'ai eu une luxation partielle. Ici, lors du test, j'en ai eu une autre après ma chute, alors on a décidé avec les médecins qu'il valait mieux que je me fasse opérer pour éviter de connaître à nouveau la situation que l'on a eue avec l'autre épaule. Ça prendra plus ou moins le même temps, et on va travailler de la même façon pour que j'arrive aux essais de Malaisie aussi fort que possible", ajoute le pilote espagnol.

Plus récemment, ce sont Takaaki Nakagami et Miguel Oliveira qui ont dû être opérés pour des blessures de l'épaule. Eux aussi devant faire face à une longue convalescence, ils ont mis un terme prématuré à leur saison 2019 pour mettre toutes les chances de leur côté et tenter d'être prêts à temps pour la reprise, qui se fera le 7 février à Sepang.