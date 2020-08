Marc Márquez à nouveau opéré : la plaque était endommagée

Blessé à Jerez lors du premier Grand Prix de la saison, Marc Márquez a tenté de faire son retour une semaine plus tard à l'occasion du GP d'Andalousie, avant de devoir renoncer faute d'être suffisamment remis alors qu'il avait été opéré seulement quatre jours plus tôt pour une fracture de l'humérus droit.

Après avoir bouclé une petite trentaine de tours en essais libres et avoir finalement renoncé à l'entame des qualifications, son objectif était alors incontestablement de reprendre la compétition deux semaines plus tard, à Brno, dans la lignée de l'objectif immédiatement évoqué par les médecins qui l'avaient pris en charge. Seulement, les efforts déployés durant ces quelques jours de battement pour tenir cet engagement auront été vains.

Honda annonce en effet ce soir que la plaque en titane posée le 21 juillet sur son os fracturé afin de fixer la fracture a été endommagée sous l'effet "d'une accumulation de stress", obligeant le pilote à une nouvelle opération afin de reprendre le travail déjà mené par les médecins de l'hôpital Dexeus de Barcelone il y a deux semaines. Cette nouvelle intervention a été pratiquée ce lundi, à nouveau par le Dr Mir et ses équipes, pour que la plaque soit remplacée. Le pilote doit à présent observer 48 heures de repos.

"Marc Marquez a été opéré il y a 13 jours et il est retourné aujourd'hui au bloc opératoire. La première opération a été un succès, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est à ce que la plaque soit insuffisante", explique le Dr Mir. "Une accumulation de stress dans la zone opérée a endommagé la plaque. La plaque en titane a donc été retirée aujourd'hui et remplacée par une nouvelle fixation."

"Le pilote n'a pas ressenti de douleur pendant cette période. Il a toujours suivi les conseils médicaux qui lui ont été donnés et les sensations de son corps. Malheureusement, un stress excessif a été à l'origine de ce problème. Nous devons maintenant attendre 48 heures pour déterminer ce que seront ses délais de récupération", ajoute le médecin.

Si Honda ne le précise pas, il est à présent fort probable que Marc Márquez va renoncer à se rendre à Brno, où aura lieu à la fin de cette semaine le troisième Grand Prix de cette saison. Un Grand Prix qu'il a remporté l'année dernière, ainsi qu'en 2017 et en 2013, et sur lequel il a également quatre pole positions à son actif, mais où il laisserait une nouvelle fois le champ libre à ses adversaires si son forfait se confirme après les 48 heures de repos auxquelles il doit se soumettre.

Bien qu'il ait déjà créé la surprise avec un retour en piste extrêmement rapide à Jerez, la cause de cette nouvelle opération semble indiquer que la raison devra à présent prendre le dessus sur ses ambitions sportives − alors qu'il assurait ne pas abandonner ses espoirs de titre − afin de ménager un corps déjà passablement meurtri.

Son forfait pour le GP d'Andalousie était déjà une première depuis qu'il a rejoint la catégorie reine, en 2013. Mais cette nouvelle absence compliquerait plus encore les affaires du champion sortant, qui laisserait alors un boulevard aux autres prétendants au titre. Pour le moment, c'est Fabio Quartararo qui en a le plus profité, puisqu'il a enregistré un score parfait de 50 points en deux courses. Dans un contexte où les moteurs Yamaha suscitent l'inquiétude, il reste à voir si l'arrivée sur des pistes différentes, avec trois Grands Prix en trois semaines à Brno et au Red Bull Ring, favorisera d'autres concurrents ou permettra au Français de conforter son leadership.