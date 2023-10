Marc Márquez arrive à Phillip Island sans aucune attente

À son arrivée dans le paddock de Phillip Island, jeudi, Marc Márquez avait encore le visage marqué par la lourde déception subie le week-end dernier. Son double abandon sur chute en Indonésie a visiblement du mal à passer, lui qui aurait aimé pouvoir vivre ces quelques dernières courses avec Honda dans un état d'esprit un peu plus apaisé. Son décompte agacé des chutes qui ont émaillé son championnat en disait long sur sa frustration et celle-ci reste palpable malgré le Grand Prix excitant qui s'annonce.

Car l'épreuve australienne est généralement de ces rendez-vous qui nourrissent les ambitions, y compris pour les pilotes les plus en difficulté étant donné les défis très singuliers auxquels soumet la piste située en bordure de l'océan. Et Márquez sait ce qu'il faut pour s'y imposer, lui qui y est parvenu quatre fois, dont trois fois en cinq ans dans la catégorie MotoGP.

"J'aurais aimé arriver ici après un week-end différent", admet-il au micro du site officiel. "Mandalika n'a évidemment pas été un de mes meilleurs week-ends. Il est vrai que le vendredi avait été super bon, mais ensuite on a eu des difficultés pendant le week-end et je n'ai pas pu finir la course."

"En course sprint, je suis tombé dès le premier tour. Dans la course principale, j'étais plus calme mais je suis quand même tombé. [La chute] de la course principale a beaucoup entamé ma confiance parce que je ne l'ai pas comprise. Celle de la course sprint, je l'ai comprise", explique-t-il, désormais désireux de reconstruire cette confiance à nouveau écornée.

"Après la pause estivale, j'étais revenu avec une mentalité différente, j'avais commencé à reconstruire ma confiance. À Misano, en Inde et à Motegi, on a eu de bonnes courses, de bons week-ends, et maintenant on refait un pas en arrière et on va essayer de revenir."

Piste atypique, Phillip Island impose plus que tout autre de trouver de bonnes sensations pour pouvoir emmener de la vitesse sur l'ensemble du tour. "C'est un circuit où on peut attaquer si on le sent. Si on ne le sent pas, il vaut mieux rester calme", prévient Márquez, comme s'adressant à lui-même. "L'une des choses plus importantes sur cette piste, c'est le grip arrière, puis le fait d'avoir une bonne motricité au virage 4 et dans toute la montée, les virages 6, 7 et 8. On verra, il va falloir comprendre [si on a ça]."

Redevenu extrêmement prudent dans son approche du week-end, il se montre très clair lorsqu'il est interrogé sur ses chances de bon résultat, voire de podium. "Zéro attente", réplique-t-il. "Le Sachsenring aussi était une piste sur laquelle ça aurait dû être bien, mais au final ça a été le pire week-end du calendrier ! Donc j'ai zéro attente. On verra quelles sont mes sensations pendant la première séance d'essais."

Lorsqu'il lui est fait remarquer que ce Grand Prix pourrait être sa dernière chance de gagner avec Honda si les autres épreuves se jouent à régulière, Marc Márquez remet l'église au milieu du village : "Ce sera dur de gagner cette année. On ne peut aborder aucune course en se disant qu'on va la gagner parce qu'on est loin, ce n'est pas comme si on finissait à une, deux ou trois secondes du leader. On est à sept ou dix secondes des leaders, dans les meilleures courses, donc on ne peut pas penser à gagner que ce soit ici, à Buriram ou à Valence, qui sont les trois meilleures pistes. En Malaisie et au Qatar, on aura beaucoup de mal. Peut-être qu'on souffrira moins sur ces trois courses, mais pas au point de songer à la victoire."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud