Marc Márquez pilote essayeur de luxe pour les "expérimentations" de Honda

À une époque où les constructeurs MotoGP rivalisent d'ingéniosité pour proposer des packages aérodynamiques toujours plus innovants, en quête du moindre centième qui leur permettra d'affiner la performance de leur machine et de se hisser dans une hiérarchie devenue ultra-concurrentielle, Honda a étonné dimanche, lors de la dernière journée des essais menés en Malaisie, en faisant rouler Marc Márquez sans appendices sur sa RC213V pendant quelques tours.

"Ça n'était évidemment pas mon idée !" a réagi l'octuple Champion du monde dans un hoquet quand il a été interrogé sur ce curieux choix à l'issue du test réalisé à Sepang. "Quand ils me l'ont dit, j'ai dit 'hmm OK, mais alors le set-up…' [et ils m'ont répondu] 'on va garder exactement le même'. Je ne sais pas, je n'ai pas posé de question. Ils m'ont dit 'maintenant tu dois essayer ça' ; c'était le moment de monter des pneus neufs, mais OK, je devais essayer ça donc je l'ai fait. Je leur ai demandé combien de tours je devais faire, seulement deux, donc j'ai fait deux tours, j'ai fourni mes commentaires et voilà."

Cette requête de Honda à son leader s'est inscrite dans une volonté globale de mettre dans le bain le nouveau directeur technique nommé pendant l'hiver, Ken Kawauchi, en provenance de Suzuki. Malgré un temps de piste très précieux au vu de la stricte limitation des essais privés auxquels peuvent participer les pilotes titulaires, Marc Márquez s'est transformé en essayeur de luxe pour ce qu'il a décrit comme ayant été des "expérimentations" et des recherches en matière de "concept".

"Un nouveau directeur technique a rejoint Honda et il veut comprendre beaucoup de choses en termes de concept", a ainsi expliqué le #93. "Lors d'un test, cela rend la vie du pilote très difficile, mais je suis celui qui a le plus d'expérience parmi les pilotes Honda et ils m'ont choisi pour tester toutes ces expérimentations. Il s'agit juste de comprendre. Ça n'est bien sûr pas la voie à suivre, mais ils essayent de comprendre beaucoup de choses en termes de concept… Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent le savoir et ils ont sûrement leurs raisons. Je n'ai pas demandé 'pourquoi si, pourquoi ça'. Moi, je me contentais de rouler et quand on me disait 'maintenant tu dois essayer ça', je l'essayais."

"Parfois, en tant que pilote, il est important de faire un retour, et juste ça, de ne pas infecter les ingénieurs avec nos propres idées au sujet du concept de châssis et de la moto", a souligné Márquez. "On essaye certaines choses qu'on avait déjà essayées l'année dernière et qui n'avaient pas bien fonctionné, mais au final si le nouveau directeur technique veut voir de ses propres yeux ce qui se passe, j'accepte de jouer ce rôle. J'accepte le fait qu'il ait besoin d'avoir cette information, et [les essais hivernaux] sont le bon moment pour le faire."

Ken Kawauchi, nouveau directeur technique du HRC

Marc Márquez, qui a indiqué qu'il attendait précisément "de nouvelles idées" de la part du directeur technique nommé à la place de Takeo Yokoyama, a admis que cette approche lui avait compliqué la tâche pendant ces premiers essais de l'année : "C'était difficile. L'équilibre de la moto était complètement différent. C'était beaucoup plus physique parce que la moto avait des secousses partout, mais j'espère que ce sera utile pour eux. Ça, c'est l'aspect le plus visible, mais on a essayé beaucoup de choses comme ça sur la moto pendant ces trois jours. Maintenant ils ont toutes ces infos et j'espère qu'ils vont apporter quelque chose à Portimão."

"On a besoin de plus, mais je sens une réaction", a ajouté le pilote, qui a souligné que le renouveau apporté par Ken Kawauchi pouvait avoir du bon et s'y est dit ouvert. "Ken a de nouvelles idées. Il arrive de Suzuki et ils avaient une philosophie différente : sur le moteur, bien sûr, mais aussi au niveau de l'électronique, qui fonctionnait différemment. Rins et Mir ont déjà roulé avec cette façon de faire différente, et ça semblait un peu mieux ; je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas eu le temps", a-t-il fait savoir après la deuxième journée de ce test. "Il faut essayer de nouvelles idées. Parfois, quand on roule tout le temps avec la même moto et les mêmes idées, on peut se retrouver bloqué. Alors il va falloir que j'essaye ces nouvelles idées et peut-être qu'il faudra que j'adapte mon style de pilotage."

"Je suis très reconnaissant envers Takeo, mais chez des grandes marques comme Honda il y a parfois des décisions qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, ils peuvent changer un technicien et parfois un pilote", a ajouté Marc Márquez, qui court sous les couleurs de Honda en MotoGP depuis dix ans. "Tôt ou tard, pour tout le monde ici arrivera un jour où il y aura quelqu'un de plus jeune, de meilleur ou avec une philosophie différente, et le big boss prendra une décision. Il y a toujours un patron qui gère plus que vous ! [rires]"