Márquez : "Ils ont dit que la plaque ne céderait pas, ils avaient tort"

Marc Márquez a pris la parole consécutivement à l'annonce faite par le team Repsol Honda de la décision commune prise par les deux parties de reporter le retour de l'Espagnol en piste et de prolonger l'absence du Champion du monde en titre des courses pendant ce qui pourrait encore être deux à trois mois.

Le pilote espagnol ne s'est pas rendu en personne à Spielberg pour suivre son équipe ce week-end et a adressé depuis chez lui un message relatant ses émotions après avoir pris la difficile décision de définitivement abandonner tout espoir de défense de sa couronne mondiale cette année.

"Je ne suis évidemment pas au mieux de ma forme, j'aimerais être sur la piste et non les suivre à la télévision. C'est bizarre [d'être chez soi, ndlr] après huit ans sans manquer aucune course", admet Márquez. "Maintenant, c'est le moment de se montrer patient et de respecter mon corps."

Márquez révèle qu'il ne s'attendait clairement pas à voir sa convalescence se prolonger de cette manière et avoir fait confiance à l'entourage médical l'ayant pris en charge, notamment au sujet de sa plaque greffée, qui a cédé après l'opération et l'a contraint à une nouvelle intervention dont le rétablissement est maintenant pénible.

"Après la première opération, nous avons suivi les recommandations des médecins qui nous ont donné la tranquillité d'esprit pour monter sur la moto et vivre une vie normale : ils nous ont dit que la plaque ne céderait pas, et ils avaient tort", lâche-t-il, avant de désamorcer immédiatement ce propos pouvant être interprété de manière explosive. "Je vais continuer à faire confiance au Docteur Mir".

Pas d'aigreur contre le Docteur Mir

Márquez sait maintenant "la saison perdue" et estime qu'il "vaut mieux bien récupérer et revenir quand le corps le demande", sachant que sa tentative de retour rapide a pu compromettre les soins qu'il aurait dû observer.

"Je vais être honnête, si vous vous faites opérer de la jambe et que le médecin vous dit que vous pouvez marcher sans béquilles et que vous n'avez pas mal, qu'allez-vous faire ? Il y avait le même risque de revenir à Jerez qu'à Brno ou en Autriche : un os prend six à huit semaines à se souder. La plaque n'a pas tenu, c'était une erreur, oui, mais après cela, tout le monde peut analyser la situation. J'ai été le premier à donner toute la confiance au Dr Mir, il m'a opéré mille fois sans problème et une fois a mal tourné. Je leur ai renouvelé ma confiance et je respecterai leurs délais comme je l'ai toujours fait."