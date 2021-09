Marc Márquez prêt à dire adieu au titre 2021

Le Grand Prix d'Aragón, au programme cette semaine, marquera très probablement la fin des chances mathématiques de Marc Márquez de remporter le titre. Un sacre parfaitement improbable au vu de la tournure prise par le championnat et d'une saison toujours conditionnée par sa blessure de l'an dernier, mais cette échéance n'en demeure pas moins symbolique.

Avec encore six Grands Prix au programme cette saison, il faudrait boucler le prochain week-end avec un retard inférieur à 125 points pour espérer conserver un espoir, même infime, de contrer Fabio Quartararo, actuel leader. Le Français affiche déjà 147 unités d'avance sur Márquez à ce stade et l'exclure de la course au titre ne devrait donc être qu'une formalité. Cela adviendra au GP d'Aragón, sauf si le pilote Repsol Honda s'impose et que le Français ne fait pas mieux que 13e, ce qui est précisément le plus mauvais classement qu'il a obtenu cette année.

Grand favori, Quartararo a remporté cinq des 12 courses disputées à ce stade, il a signé trois podiums supplémentaires et n'a jamais abandonné, ce qui lui a permis d'engranger 17,1 points en moyenne à chaque Grand Prix. Son avance est de 65 points sur son plus proche poursuivant, en l'occurrence Joan Mir, défenseur de la couronne.

Les pilotes encore mathématiquement en lice :

Treize pilotes conservent encore une chance mathématique, plus ou moins crédible, alors que 150 points restent à distribuer. Le dernier classé dans cette fenêtre est Takaaki Nakagami, actuellement 13e à 148 points du leader, juste derrière Marc Márquez qui est lui distancé de 147 points. Avec seulement 59 unités à son compteur, l'Espagnol aurait besoin d'un miracle pour terminer la saison en vainqueur, en l'occurrence gagner les six courses restantes et espérer un zéro pointé de Quartararo à chacune d'elles… mais aussi la défaite des dix autres pilotes qui le devancent au classement à ce jour.

Autant dire que la mathématique confirmera dans les prochains jours la modestie avec laquelle le champion espagnol a abordé cette saison, tronquée pour lui puisqu'il n'a fait son retour à la compétition qu'à la troisième manche. Toujours en condition imparfaite depuis sa lourde chute de juillet 2020, il a malgré tout réussi à faire son retour à la victoire, en Allemagne, et s'est régulièrement montré aux avant-postes, incisif et prêt à saisir toute opportunité.

Troisième défaite pour Márquez en MotoGP

Il faut toutefois voir dans ces regains de performances les signes avant-coureurs du retour au premier plan qu'il espère opérer l'année prochaine. En attendant, 2021 rejoindra 2015 et 2020 au rang des campagnes MotoGP durant lesquelles il aura été battu au championnat. Si la saison passée est un cas à part compte tenu du fait qu'il n'a pris le départ que d'une course, 2015 fut en revanche une véritable défaite sportive pour le Catalan.

On se souvient qu'il avait perdu ses dernières chances d'être sacré à trois courses de la fin, lors du GP du Japon. À l'époque, Valentino Rossi était en tête du classement avec 283 points contre 197 pour l'Espagnol, et 75 points étaient encore en jeu. La course suivante, à Phillip Island, avait été le prélude au clash de Sepang avec l'Italien, qui allait par la suite conduire à un reversement de situation à la dernière course en faveur de Jorge Lorenzo.

Cette année, Rossi aussi tire un trait sur le titre, lui qui aura couru inlassablement après une dixième couronne depuis son sacre de 2009. Le pilote italien, qui quittera le MotoGP à la fin de la saison après 26 ans en Championnat du monde, peut encore espérer faire grossir son score de 115 victoires, en revanche il n'ira pas au-delà de ses neuf titres. Le pilote italien connaît actuellement sa plus mauvaise saison depuis son arrivée dans le championnat, avec seulement 28 points glanés en 12 courses, ce qui lui vaut la 21e place actuelle.

