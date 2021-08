Prêt pour la reprise, Marc Márquez se sent "mieux et plus fort"

Plus d'un an a passé désormais depuis l'accident qui a mis un coup d'arrêt aux performances d'un Marc Márquez que l'on avait toujours vu au sommet depuis ses débuts en MotoGP en 2013. Revenu à la compétition mi-avril lors du Grand Prix du Portugal, le pilote espagnol a dû composer avec une condition physique encore imparfaite l'empêchant de retrouver son niveau habituel, associée à une Honda ayant indéniablement perdu de sa superbe en son absence. Seul le Grand Prix d'Allemagne, disputé sur l'une de ses pistes fétiches, au Sachsenring, lui a permis de briller à nouveau et d'aller chercher ce qui a été sa première victoire depuis 2019.

Aujourd'hui, Márquez s'apprête à reprendre le chemin des circuits après avoir profité de la pause du championnat pour affiner toujours plus sa forme physique. Une pause particulièrement longue, de plus de cinq semaines, qui tombait à point nommé pour qu'il puisse emmagasiner le repos dont il a encore besoin et poursuivre ses avancées à l'entraînement afin de peu à peu retrouver une épaule à la hauteur des sollicitations auxquelles elle sera soumise lors des dix courses à venir en l'espace de 15 semaines.

"J'ai profité de la pause estivale", assure le champion espagnol. "J'ai pu me détendre avec mes amis et ma famille, et en profiter. C'était bien, non seulement pour l'esprit, mais aussi pour le corps, et je me sens mieux et plus fort. J'ai pu intensifier mon entraînement, passer plus de temps sur des motos et je suis même retourné faire du motocross, ce qui me plaît beaucoup !" souligne Márquez, à qui le motocross manquait profondément depuis des mois.

Il reste malgré tout conscient du chemin encore à parcourir et se garde bien d'annoncer des ambitions trop élevées avant le Grand Prix de Styrie à venir cette semaine. "On sait que la situation en piste ne sera pas simple et il faut continuer à travailler et rester concentré", prévient-il. "J'ai hâte de piloter à nouveau ma Honda RC213V et revoir des tribunes pleines sera incroyable."

Les retrouvailles avec l'Autriche, qui accueille deux Grands Prix lors des deux prochains week-ends, ramènent visiblement Marc Márquez vers des souvenirs quelque peu frustrants, à en juger par le fait qu'il s'est montré sur les réseaux sociaux en plein visionnage de l'édition 2019 de cette course, où il avait été battu par Andrea Dovizioso dans un final de folie. Deux ans plus tôt, le pilote italien l'avait déjà privé de la victoire autrichienne à l'arrivée, tandis qu'en 2018 c'est Márquez qui avait battu Dovizioso mais pour le gain de la deuxième place seulement. C'est bien simple, le #93 a enchaîné sur ce circuit du Red Bull Ring trois pole positions et trois deuxièmes places.