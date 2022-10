Marc Márquez reprend vie : "On est proches du podium en rythme"

En Thaïlande, c’est un Marc Márquez radieux qui s’est présenté devant la presse pour débriefer sa journée ; une journée qu’il a débutée au sommet de la feuille des temps, en EL1, avec un temps qui n’aura été battu que par trois pilotes Ducati en EL2. Surtout, Márquez a attaqué, ce vendredi.

Le pilote Repsol Honda le confesse : il est fatigué après une telle journée, lors de laquelle il a également assumé son rôle de leader et a évalué du matériel pour l’équipe, maintenant qu’il est capable de pousser la moto et d'adapter son style à celle-ci pour percevoir les chemins à emprunter techniquement et réamorcer les progrès de performance. Comble du luxe, le pilote espagnol s’est autorisé une chute dès son second run en EL1 alors qu’il attaquait de manière assumée pour percevoir les limites. Chassez le naturel, il revient au galop !

Marc, à voir ton sourire, il semble que la journée ait été bonne !

Oui, aujourd’hui, je suis très content car l’objectif principal en décidant de revenir [en compétition] était de ressentir les progrès d’une course à l’autre. Et c’est ce que j’ai ressenti à Motegi et ici. C’est le plus important. Il est vrai que je dois encore trouver la constance sur l’ensemble du week-end car je sens mon bras "paresseux" du fait d’avoir attaqué aujourd’hui. J’ai été agressif des EL1 au dernier tour des EL2. J’ai travaillé sur le rythme, sur le set-up. Et en travaillant de cette manière, je commence à mieux jouer avec la moto, à mieux comprendre les réglages, à mieux comprendre ce dont j’ai besoin sur la moto. Pas à pas, on dirait que c’est de mieux en mieux et bien sûr, nous aurons des hauts et des bas sur certaines parties du circuit, mais nous progressons et c’est le plus important.

Tu as pris des roues mais tu as aussi réalisé des temps seuls, surtout dans la matinée…

Oui, dans la matinée, cela faisait longtemps que je n’avais pas poussé devant et avec des gens comme Oliveira ou Morbidelli qui se mettent derrière moi ! Dans l’après-midi, non. Nous construisons quelque chose pour le futur. Si j’ai l’occasion, je suivrai quelqu’un, mais j’ai fait mon second run seul cet après-midi, en poussant, avec du rythme, en étant constant. C’est la même moto, mais Marc progresse ! C’est la même moto que celle avec laquelle j’ai roulé au Qatar sur la première course mais nous essayons des choses. Dans la matinée, par exemple, j’étais avec la fourche carbone ; cet après-midi, avec celle en aluminium. Le ressenti est très similaire mais nous essayons juste des choses pour Honda…

Comment te sens-tu physiquement sur ce tracé ?

Je me sens mieux qu’à Motegi. Cette piste est physique, mais surtout au niveau de la météo, pas avec la force requise sur la moto. Ça m’aide. Il est vrai que lorsque je fais de longs runs de six tours, je sens après trois ou quatre tours que je suis initialement en bonne position au point de freinage puis que je suis un peu trop devant. Mais à chaque fois, je pilote de plus en plus naturellement avec le bon style de pilotage. Ça me rend serein et heureux.

Il faut beaucoup d'adhérence à l'arrière avec cette moto, et c’est un peu contraire à mon style car j’en veux toujours beaucoup devant. Mais maintenant que je commence à avoir un bon style de pilotage, je peux mieux m’adapter à cette moto et je ressens nos points faibles : je peux gérer ça.

Marc Márquez

Tu trouves même la confiance pour attaquer. L'ancien Marc est-il de retour ?

Oui, aujourd’hui, c’est exactement ce que j’ai dit au team ! J’ai dit : "Aujourd’hui, j’ai donné beaucoup de vie !" Je n’étais pas qu’à 90%. J’ai beaucoup attaqué en essais. Ces deux dernières années, je ne pouvais pas attaquer sur beaucoup de tours, car sinon, je ne pouvais pas voir l’arrivée le dimanche. Là, ce ne sera pas parce que c’est douloureux. Aujourd’hui, j’ai attaqué dès le premier run et ai chuté au deuxième [rires] ! OK, c’était une erreur stupide. Mais ensuite, je suis ressorti et j'ai attaqué, en allant chercher la limite. J’ai fait des erreurs en EL1 pour ensuite tout mettre ensemble, être dans la bonne position. Et en EL2, j’étais plus constant. C’est le même style de pilotage qu’avant. Enfin, pas tout à fait, mais il vient de mieux en mieux ! Et j’espère de la pluie demain, pour économiser mon énergie, car aujourd’hui, je me sens fatigué. J’ai beaucoup, beaucoup attaqué !

Ce feeling de pouvoir pousser et attaquer te fait plaisir, tu n’arrêtes pas de sourire !

Oui, je suis très heureux car à Motegi, je me sentais mieux qu’à Aragón, et là, je me sens mieux qu’à Motegi. Donc ça me rend heureux. Ça signifie qu’avec le temps, je serai meilleur et meilleur. Et c’est le but.

Quid du rythme ?

Aujourd’hui, si on regarde le rythme, on est proches du podium. Ce n’est pas mon objectif principal, bien entendu, actuellement, mais je donne 100% et je pousse. Si la course est demain matin, on peut finir dans le top 5, sur la base d’aujourd’hui. Mais l’objectif n’est pas le résultat. Il faut continuer à attaquer. Je me sentirai plus fatigué demain. Je vous l’ai dit à Misano et Aragón : j’étais arrivé à la limite et il me fallait même faire des siestes avant la course. Mais là, course après course, ce sera mieux.