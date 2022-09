Márquez rassuré mais pas encore apte à faire une course

Très exactement 100 jours après sa dernière apparition sur la Honda au GP d'Italie, et avec depuis une quatrième opération du bras droit suivie de trois mois de rééducation à un rythme de plus en plus soutenu, Marc Márquez a repris la piste avec sa moto ce mardi à Misano, où les équipes ont entamé un test de deux jours. L'occasion pour le sextuple Champion du MotoGP de tester sa condition physique sans trop en faire. Il a ainsi limité son roulage à la matinée et a préféré s'arrêter après 39 tours, parfois difficiles pour lui.

"Je n'ai eu que deux semaines d'entraînement à la salle, deux jours sur la moto et je suis monté directement sur la MotoGP, donc le timing était assez serré", a souligné Márquez. "Le chemin reste long mais je me sens bien. Logiquement, on profite peu lors des premiers tours parce que ces motos vont vite et, quand ça va vite, on n'a pas tout sous contrôle à 100%, mais petit à petit c'est comme le ski l'hiver. C'est l'exemple que j'ai utilisé auprès de mes mécaniciens. Dans la première descente on est un peu raide et ensuite on se relâche. Ça a été la même chose. On n'oublie pas comment rouler mais on est plus raide que d'habitude."

"Ce qui compte le plus, c'est que mon corps et mon bras ont bien accepté cette quarantaine de tours. Je n'ai fait que des relais très courts parce qu'il faut encore beaucoup travaillé pour des relais. Je touchais beaucoup le bras et l'épaule parce que les muscles ont travaillé différemment pendant un an et demi. Maintenant, ils travaillent normalement mais ne sont pas prêts à encaisser la puissance de la moto."

Márquez ne ressent plus aucun effet de sa fracture mais manque encore de condition physique, ses limites depuis 2020 et la convalescence de cet été ayant laissé des traces : "L'os est consolidé à 100% donc c'est parfait. Ce sont plus les muscles. Je ne sens aucune douleur au niveau de la fracture, j'ai plus mal au niveau des coudes et [derrière] l'épaule, mais sur le bras ça va."

Marc Márquez

"Comme je l'ai dit, j'ai plus souffert que pris du plaisir au cours de cette première journée", a ajouté l'Espagnol. "C'est comme ça. Même après une pré-saison classique, le premier jour au Qatar on a du mal parce que ces motos sont très puissantes. On peut être très en forme mais sur la moto, c'est différent. Aujourd'hui j'ai pris la piste, tout le monde était super rapide parce qu'ils sortent d'un week-end de course et qu'ils ont un autre rythme. Je me suis juste concentré sur moi et sur la façon de piloter, surtout ma position sur la moto. Ce n'était pas mauvais donc on va essayer de franchir un cap supplémentaire demain."

Márquez a même volontairement limité son roulage ce mardi pour avoir la certitude d'être apte à reprendre la piste mercredi : "Le but était de faire 40 tours aujourd'hui. J'en ai fait 39 et je me suis arrêté à la mi-journée. On a suivi à la lettre le plan établi hier. On aurait peut-être pu rouler dans l'après-midi mais ils m'ont arrêté parce que c'est le premier jour. On s'est arrêté à midi pour essayer de rouler demain. Je vais suivre un programme spécial avec de la glace et de la kinésithérapie, juste pour contrôler la récupération des muscles. Je n'ai pas très mal mais la récupération musculaire est importante. Demain, si j'ai de bonnes sensations, je continuerai à rouler et si je peux faire plus de tours, je les ferai."

Un retour à la compétition impossible à déterminer

Cette incertitude empêche Marc Márquez de fixer la date de son retour au départ des Grands Prix. Le pilote a conscience qu'il serait aujourd'hui incapable de disputer une course et devra également étudier sa capacité de récupération dans les prochains jours avant de songer à reprendre la compétition.

"Il est trop tôt pour le comprendre parce qu'aujourd'hui, cela aurait été impossible de boucler la distance d'une course. J'aurais peut-être pu enchaîner dix tours, mais pas les 27 de la course. [...] Je suis loin de ça, mais on saura demain si j'ai franchi un cap. Il sera important de rouler demain, de comprendre comment le corps aura encaissé ça jeudi et vendredi et si je sens des progrès ou une régression, ce qui peut arriver après un gros effort avec de la douleur. Il faut voir en me levant tous les jours et surtout comprendre les besoins de l'organisme."

Marc Márquez a évalué un carénage expérimental

Malgré sa condition physique imparfaite et l'incertitude sur les prochains jours, Marc Márquez a néanmoins pu entamer un certain travail technique en roulant avec un carénage expérimental. Toute analyse reste difficile pour lui à ce stade mais ses premières impressions sont identiques à celles de Stefan Bradl, son remplaçant en son absence et le pilote d'essais de Honda.

"Je me suis beaucoup concentré sur l'aérodynamique aujourd'hui, et ça sera aussi le cas demain parce qu'on aura encore la possibilité de le faire", a souligné Márquez. "On essaie de comprendre les choses. J'ai quelques sensations mais il faudra les confirmer demain. Comme je l'ai dit, après 100 jours, on peut être rapide mais on n'a pas ces sensations spéciales sur la moto, on ne peut pas avoir une bonne compréhension. Ce qui est bien, c'est que Bradl partageait mes commentaires donc ça signifie qu'on va dans la même direction."