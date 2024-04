Marc Márquez refuse l'étiquette du favori au GP des Amériques

Absent l'an dernier pour cause de blessure, Marc Márquez retrouve l'un de ses circuits fétiches en MotoGP. Arrivé comme lui en catégorie reine en 2013, le tracé d'Austin l'a vu décrocher son premier succès à cet échelon, et empocher un total de sept victoires en neuf participations. La première place ne lui a échappé qu'en 2019, en raison d'une chute alors qu'il menait, et en 2022, quand il s'est classé sixième.

La Honda était alors en difficulté mais cette année, Márquez retrouve Austin avec la Ducati version 2023, ce qui laisse penser qu'il aura les moyens de s'inviter dans la lutte pour la victoire. Conscient des attentes placées en lui, le #93 reste pourtant sur la ligne qu'il s'est fixée ces dernières semaines en affichant des objectifs modestes, à savoir un premier podium avec la Desmosedici, sa deuxième place au sprint de Portimão ne comptant pas comme tel.

"Évidemment, on arrive sur une bonne piste pour mon style de pilotage", a reconnu Márquez jeudi. "On a eu de bons résultats par le passé mais actuellement, comme on l'a vu à Portimão, il y a trois ou quatre pilotes plus rapides que moi. On verra si je pourrai être un peu plus proche ici. Si aujourd'hui, jeudi, vous me dites que je vais décrocher mon premier podium [avec la Ducati], je signe. Avant une victoire, il faut atteindre le podium. On verra, petit à petit."

Malgré de nombreux changements de direction et un triple droite dans la dernière portion, le circuit d'Austin est surtout fait de virages sur la gauche, ceux dans lesquels Márquez a souvent fait la différence par le passé, et de gros freinages qui convenaient à la Honda. Le Catalan ignore pour le moment comment la Ducati se comportera sur ce tracé, ce qui le pousse encore une fois à la prudence.

"On verra. C'est une moto avec un concept totalement différent, je pilote d'une façon totalement différente. La Honda était super bonne dans virages stop-and-go. Álex Rins a montré l'an dernier que la moto fonctionnait bien [en s'imposant]. Joan Mir et moi, on l'a un peu montré en Inde. On verra comment la Ducati fonctionnera ici."

"Je sais que ce sera différent mais mon objectif est d'essayer de trouver un rythme sur cette piste. C'est une piste que j'aime et quand on arrive sur une piste que l'on aime, au moins on prend du plaisir. On va essayer de prendre du plaisir et on verra."

"C'est sûr qu'il y a deux ou trois pilotes qui seront super rapides, qui ont été rapides l'an dernier, donc ce sera difficile de décrocher cette victoire parce que comme je l'ai dit, il faut d'abord un meilleur résultat dans la course du dimanche vu qu'en ce moment, on n'est pas encore en mesure de jouer le podium. On est dans le top 5 mais il n'y a pas encore eu de podium."