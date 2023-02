Márquez : "Je ne sais pas comment, mais il faut régler les problèmes"

Une seule machine a réussi à se mêler aux Ducati et Aprilia dans le top 10 des essais menés à Sepang cette semaine, et il s'agit de la Honda pilotée par Marc Márquez. Mais qu'il s'agisse de sa dixième place finale ou de ses sensations générales, il n'y a pas de quoi transporter de joie l'octuple Champion du monde, qui livre ce soir un bilan sans enthousiasme.

"La moto a un peu plus de potentiel que celle de l'année dernière", observe-t-il auprès du site officiel du MotoGP, "mais les autres constructeurs aussi ont progressé. C'est une course, on s'attend à progresser, à être plus rapides… Et on est un peu plus rapides, mais les autres aussi, donc au final on est dans la même position."

Ce qui a tout d'un constat d'échec au vu des attentes élevées que nourrit le clan Honda, après une saison désastreuse l'an dernier, se teinte de quelques éléments encourageants chez un Marc Márquez "plus positif que les autres jours". Le fait est que le pilote espagnol a, tout d'abord, pu compter sur ses pleines capacités physiques, et c'était un premier point essentiel face à l'ampleur du travail qui l'attendait.

"Pour moi, le plus important dans ce test en Malaisie, c'était ma condition physique et je me sens très bien. Évidemment, aujourd'hui mon bras a commencé à être un peu faible, un peu fatigué, mais c'est complètement normal. Notre objectif est que je sois prêt fin mars pour Portimão [le Grand Prix du Portugal, fin mars, ndlr]. En tout cas j'ai pu piloter normalement, être régulier et j'ai même essayé de faire une sorte de long run mais il s'est mis à pleuvoir. Physiquement, je me sens bien et c'était le plus important pour moi parce que c'était entre mes mains cet hiver et on a bien travaillé."

Sans limitation physique, le #93 s'est plongé dans un très vaste programme d'essais et il a notamment eu quatre motos à passer en revue. "J'ai été très précis dans mes commentaires, et ça aide beaucoup. On a commencé ce test avec quatre motos, le deuxième jour on en avait trois, aujourd'hui on en avait deux et cet après-midi je n'en avais plus qu'une", décrit-il. "J'ai d'ores et déjà décidé que c'est la direction à suivre, par contre ça n'est pas la moto dont j'ai besoin pour gagner le championnat : j'ai besoin que cette moto fasse un autre step. Cependant il est important d'avoir une base claire et d'oublier le reste."

"Il était important de choisir une direction, une moto. Elle est très similaire à celle de Valence", poursuit-il, "il n'y a pas de grande différence, le concept est le même et on a les mêmes problèmes. Il faut maintenant régler ces problèmes. Je ne sais pas comment, mais j'ai donné mes commentaires, j'ai dit où il fallait progresser. Pour moi, ça a été plutôt bien parce que ça a été facile à comprendre. Évidemment, soit on est plus rapide soit on est plus lent, mais il était important pour moi de savoir quand j'allais être rapide et quand j'allais être lent. Si vous regardez mes temps de ce matin, j'ai commencé à être plus régulier."

Des attentes décuplées pour le test de Portimão

"J'ai travaillé sur beaucoup de choses différentes, mais ce matin en particulier on a travaillé un peu plus sur de petits détails et c'est là que j'ai commencé à être plus rapide et plus régulier", se félicite le pilote espagnol, qui a cependant dû répondre ensuite aux souhaits de la direction de son équipe voulant lui faire expérimenter différentes idées, quitte à gâcher du temps de piste et un possible time attack. Dès qu'il a pu recommencer à rouler dans la configuration qui lui plaisait, Márquez s'est vu devenir plus régulier et il le perçoit comme un bon signe. Pour autant, la route est encore longue et il ne tourne pas autour du pot : "On est encore un peu loin − moins loin que les deux premiers jours mais il faut qu'on continue à travailler."

Alberto Puig n'élude pas le problème non plus : ce premier test de l'année n'a pas livré la hiérarchie espérée, et les commentaires avisés de Marc Márquez sont suffisamment clairs pour comprendre que le HRC n'a pas répondu à ses attentes. La fenêtre de tir se réduit désormais, puisqu'il ne reste que deux jours de piste aux titulaires avant le début du championnat. En d'autres termes, les ingénieurs ont moins d'un mois pour proposer des solutions avant leur évaluation lors du prochain test de Portimão et l'homologation de la moto dans la foulée.

"L'un de nos objectifs est d'améliorer la traction, mais ce n'est pas le seul. Il faut que nous améliorions beaucoup de choses et nous avons le sentiment d'être en bonne voie", souligne le team manager. "Nous ne pensons pas avoir atteint notre objectif. Que ce soit sur le châssis et le moteur, nous avons des possibilités, mais il nous faut plus de temps, c'est clair."

"Pour nous, les essais se termineront à Portimão", prévient le responsable espagnol. "Clairement, nous ne sommes pas encore là où nous souhaitons être. Il faut que l'on continue à essayer les solutions dont nous disposons, parce que nous avons beaucoup d'idées, mais nous devons les mettre en place et démontrer qu'elles fonctionnent."