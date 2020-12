Márquez regrette son "erreur" du retour "précipité" à Jerez

Marc Márquez a dû faire une croix sur la saison 2020 à la suite d'une chute à Jerez, en ouverture du championnat. Opéré le mardi suivant sur son bras droit, l'humérus ayant été fracturé dans la chute, le sextuple Champion du MotoGP a repris le guidon de sa Honda seulement quatre jours plus tard de manière sensationnelle, avec pour objectif de disputer le second rendez-vous de Jerez. Márquez a dû renoncer en raison de la douleur après une seule séance alors que quelques jours plus tard, une deuxième intervention chirurgicale s'avérait nécessaire, la plaque posée sur l'os s'étant brisée.

Depuis, une convalescence difficile a sans cesse repoussé le retour à la compétition espéré de Márquez, qui a finalement renoncé à reprendre la compétition en 2020 et subi une lourde opération cette semaine, avec une greffe osseuse. Même si c'est dans un accident domestique que la plaque posée sur son humérus s'est cassée, Márquez reconnait désormais que la véritable cause des complications est son retour anticipé à Jerez. L'Espagnol regrette d'avoir pris ce risque et assure que cet épisode changera son approche du danger.

"Cette année m'a enseigné beaucoup de choses", a déclaré le pilote espagnol à DAZN. "D'abord, que la tentative de retour après la blessure était précipitée. La plaque s'est cassée chez moi, en ouvrant une porte-fenêtre par laquelle je dois passer pour aller dans mon jardin. Mais le fait que la plaque se soit cassée est plutôt la conséquence de tout le stress généré à Jerez. Essayer de revenir à Jerez était une erreur."

"Qu'est-ce que j'ai appris ? Que les pilotes que nous sommes ont une qualité et un défaut, à savoir que nous ne ressentons pas la peur, donc il faut qu'elle nous apparaisse. Après la première opération, la première question d'un pilote est toujours 'Quand est-ce que je peux remonter sur la moto ?' Et c'est au médecin de savoir comment vous arrêter, c'est lui qui doit se montrer réaliste."

Je suis courageux mais pas inconscient. Marc Márquez

Ces propos peuvent sonner comme une critique du Docteur Mir, qui a traité Márquez cet été. Quelques jours après sa deuxième opération, le #93 assurait qu'il maintenant sa confiance en son équipe médicale, même si cette dernière avait eu "tort" de lui garantir que la plaque ne céderait pas en remontant sur sa RC213V. Márquez réitère ses propos, affirmant qu'il n'aurait jamais repris la piste s'il avait été mis au fait des risques encourus.

"Je me suis rendu à Jerez en étant confiant que la plaque tiendrait, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Je suis courageux mais pas inconscient. S'ils m'avaient dit que la plaque pouvait se briser, je ne serais pas monté sur une moto à 300 km/h."

Márquez attendra d'être à 100% pour revenir

La durée de la convalescence de Marc Márquez reste inconnue même si selon plusieurs experts, l'opération pratiquée jeudi pourrait le tenir éloigné des circuits pour une durée de six mois et lui faire ainsi manquer les premières courses de la saison 2021. Le pilote du team Repsol Honda ne souhaite pas reprendre la compétition diminué, son style de pilotage agressif, auquel il refuse de renoncer, étant sa principale qualité à ses yeux.

"Quand je reviendrai, il faudra que je sois à 100% et que mon corps soit prêt à prendre les mêmes risques qu'avant, parce que c'est mon ADN, c'est qui m'a mené à ce niveau, et c'est ce qui m'a permis de réussir ce que je voulais réussir", souligne-t-il, reconnaissant qu'il est aujourd'hui hors de forme : "Je pèse 61 kg alors qu'en temps normal je suis à 65 kg. J'ai perdu toute ma musculature."

Avec Oriol Puigdemont