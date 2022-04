Les remontées les plus spectaculaires de Márquez

Depuis ses débuts en Championnat du monde en 2008, Marc Márquez a souvent impressionné par sa domination, empilant victoires et titres mondiaux, mais il a régulièrement brillé en compensant des erreurs, des problème ou des pénalités par des "remontadas" depuis le fond du classement, jusqu'à décrocher des résultats qui paraissaient impossibles quelques minutes plus tôt. Du Grand Prix du Portugal 125cc 2010 au Grand Prix des Amériques disputé le week-end dernier en MotoGP, voici celles qui ont le plus marqué les esprits.

125cc - GP du Portugal 2010 - 16e à vainqueur

Marc Márquez occupait la deuxième place lorsqu'une averse a entraîné un drapeau rouge à Estoril en 2010. Un deuxième départ a été donné mais dans le tour de mise en grille, l'Espagnol est tombé et a donc dû changer de machine. Il est parti 16e, derrière tous les pilotes en course, mais était déjà quatrième au premier virage. Il a doublé tous ses rivaux et s'est ainsi offert son dernier succès en 125cc, avant de rejoindre la catégorie Moto2 l'année suivante.

Moto2 - GP d'Australie 2011 - 38e à 3e

Pendant les essais du GP d'Australie 2011, Marc Márquez a violemment percuté Ratthapark Wilairot, ce qui lui a valu une pénalité en qualifications, une minute étant ajoutée à son chrono. Naturellement 38e et bon dernier sur la grille, il était déjà 16e après à la fin de la première boucle et il ne lui a fallu que quatre tours pour intégrer le top 10. Troisième peu après la mi-course, il était alors trop loin d'Alex de Angelis et Stefan Bradl pour combler l'écart, et a donc dû se contenter de cette position... après avoir gagné un total de 35 places !

Moto2 - GP du Japon 2012 - 29e à vainqueur

Márquez était deuxième sur la grille à Motegi en 2012 mais il a failli caler au moment du départ, et n'occupait plus que la 29e place en abordant le premier freinage. S'en est suivi un premier tour époustouflant conclu à la neuvième place. Après avoir repris ces 20 positions, Márquez a continué sa remontée et occupait la première place avant même le cap de la mi-course, puis s'est imposé devant Pol Espargaró, avec qui il partage le garage du team Repsol Honda en MotoGP aujourd'hui.

Moto2 - GP de Valence 2012 - 33e à vainqueur

Marc Márquez a encore fait le show trois courses plus tard, pour son dernier départ en Moto2. Après un accrochage avec Simone Corsi pendant les essais, le #93 a été envoyé à la dernière place de la grille, la 33e, et a offert un véritable récital dans une épreuve débutée sur piste humide. Déjà 11e à la fin du premier tour, il a enchaîné les dépassements pour s'emparer de la tête à trois tours de l'arrivée. Il a franchi le drapeau à damier en vainqueur, plus d'une seconde devant Julián Simón.

MotoGP - GP de France 2014 - Dixième à vainqueur

Après son premier titre en MotoGP en 2013, Marc Márquez a écrasé la saison suivante, en enchaînant dix succès dans les dix premiers rendez-vous de l'année. Cette série a bien failli s'interrompre plus tôt, sur le circuit du Mans, où la star de Honda était pourtant en pole. Son premier tour a été difficile, entre un mauvais envol depuis la première place et un passage dans une voie de dégagement pour éviter Jorge Lorenzo au Garage Bleu, et il n'occupait plus que la dixième place. Márquez a enchaîné les dépassements et était de retour en tête avant la mi-course, pour remporter l'épreuve 1"486 devant Rossi.

MotoGP - GP des Pays-Bas 2021 - 20e à septième

Le GP des Pays-Bas 2021 avait mal débuté pour Marc Márquez, victime d'une grosse chute le vendredi. Souffrant du pied, il a craint le forfait mais a continué son week-end, avec une certaine difficulté puisqu'il ne s'est qualifié qu'au 20e rang, son plus mauvais résultat hors pénalités depuis Brno 2009 en 125cc. Un très bon premier tour l'a fait remonter au dixième rang et il a finalement pris la septième place.

MotoGP - GP d'Amériques 2022 - 24e à sixième

Sur l'un de ses circuits fétiches, Marc Márquez n'a pris que la neuvième place en qualifications, restant prudent pour son retour après deux courses manquées. Au départ, un souci technique l'a fait dégringoler à la 24e et dernière place, mais il en avait déjà repris six à la fin du premier tour. Sa remontée a été constante, pour le voir franchir la ligne d'arrivée en sixième position.

Et aussi...

C'est dans l'une de ces remontées que Marc Márquez a connu le plus dur moment de sa carrière, au GP d'Espagne 2020. Leader en début de course, il a évité une chute de peu au virage 4 mais a dû passer par un bac à graviers. Seulement 18e à son retour en piste, il a doublé de très nombreux pilotes et venait de prendre la troisième place à Jack Miller quand il a été à nouveau piégé au virage 4, cette fois sans parvenir à éviter la chute... et avec les conséquences que l'on sait.