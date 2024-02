Márquez privé de repères : "Je pilote encore la Ducati comme la Honda"

Sa première journée d'essais l'avait laissé sur sa faim, gêné par plusieurs soucis techniques et une adaptation à la Ducati qui requiert, logiquement, un peu de temps. Marc Márquez a tenté de mettre toutes les chances de son côté mercredi en bouclant pas moins de 72 tours de piste, soit 400 km. Un gros effort qu'il estime nécessaire pour engranger de l'expérience dans une période d'avant-saison qui ne laisse que peu d'opportunités de rouler.

"On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Soixante-douze tours ici, à Sepang, ça fait beaucoup et je le ressens physiquement !", sourit le pilote espagnol à l'heure du bilan de fin de journée avec le site officiel du MotoGP, avant d'estimer devant les journalistes qu'il a "peut-être trop" roulé. "On verra bien comment je vais demain, mais aujourd'hui j'ai senti qu'il était nécessaire de faire des tours, encore et encore, et d'essayer de comprendre [la moto]."

Cette deuxième journée a débuté par deux heures d'attaques en règle du chronomètre, ce qui a eu pour effet de considérablement faire baisser les références sur la piste malaisienne. Les cinq constructeurs ont battu leur record et Jorge Martín a roulé sous le chrono qui dominait jusqu'alors, celui de la pole position de Pecco Bagnaia en 2023. Plus tard, dans les derniers instants de la journée, Enea Bastianini s'est chargé de faire encore mieux.

Alors que 11 pilotes au total ont roulé sous la barre des 1'58, Marc Márquez, lui, n'y est pas parvenu. Quatorzième homme du classement du jour, il pointe à une seconde du leader, similaire à la hiérarchie qui s'était déjà dessinée dans la matinée. Le nouveau pilote Gresini l'admet, l'exercice du time attack est celui qui lui pose le plus problème à ce stade de sa découverte de sa nouvelle moto.

"Pour être honnête, là où je suis le plus en difficulté à l'heure actuelle, c'est sur le time attack. C'est là que je vois le plus gros changement par rapport à la Honda. Avec la Ducati, il faut piloter différemment pour faire ce time attack et c'est là que j'ai le plus de mal, mais mis à part ça, le rythme est là. Entre les pneus neufs et usés, il y a moins d'une seconde de différence", souligne-t-il.

"Cet après-midi, j'ai un peu sacrifié le time attack pour faire un long run parce qu'actuellement, pour moi, il est plus important de comprendre la moto. J'ai fait dix tours de suite, comme pour une course sprint, et ça n'a pas été mal", juge-t-il, alors qu'il a terminé sa journée par cette série, durant laquelle il a oscillé entre des gros 1'58 et des petits 1'59.

Marc Márquez a fini sa journée par une simulation de course sprint. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il reste des choses à améliorer dans mon pilotage et on doit aussi essayer d'adapter les réglages à mon style", poursuit Márquez qui, pour le moment, continue de se trouver trop rigide sur la moto, avec un pilotage qui n'est pas naturel et ne lui permet pas de reproduire le style qui est le sien.

"Aujourd'hui, on s'est un peu adapté. On a joué avec la position du guidon et, petit à petit, je me sens mieux, je commence à mieux jouer avec la position de mon corps. Je me sens de mieux en mieux. Mais je suis toujours rigide sur la moto", admet-il, se mimant arc-bouté sur le guidon.

"Je ne suis pas encore moi-même. Je pilote de manière très fluide, très allongée. Je n'arrive pas à prendre des trajectoires serrées. On verra si on y arrive un peu demain et il va aussi être important de comprendre un peu mieux comment tirer profit des pneus neufs dans le time attack."

Je dois perdre les habitudes de 11 ans sur une moto, ce qui est difficile.

De son propre aveu, Márquez n'a pas encore trouvé le mode d'emploi de la Ducati et peine à se défaire des habitudes prises avec Honda, seule marque qu'il a connue au cours de sa carrière en MotoGP : "La façon d'utiliser le pneu arrière est complètement différente. C'est pour ça que je pilote encore la Ducati comme la Honda. À Valence, ça allait, mais pas ici. Je dois perdre les habitudes de 11 ans sur une moto, ce qui est difficile."

"Quand on travaille sur le rythme, c'est plus facile parce qu'on a le temps, mais dans un time attack, on ne réfléchit pas, on y va par instinct. Et si je pilote par instinct, je pilote comme sur la Honda et ce n'est pas la meilleure façon de piloter cette mot donc c'est un processus, étape par étape."

La différence vient notamment du fait que la Desmosedici offre plus d'adhérence que la Honda, ce qui oblige à aborder les phases d'accélération différemment. Márquez cherche encore la bonne formule : "La façon de freiner la Ducati est différente mais je ne perds pas de temps au freinage, au contraire, je gagne même du temps par rapport aux autres pilotes Ducati."

Marc Márquez manque encore d'automatismes sur la Ducati Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je dois encore comprendre le grip arrière parce qu'il y en a beaucoup mais il faut comprendre comment l'exploiter. C'est pour ça qu'en pneus usés, je peux avoir un bon rythme mais qu'avec des pneus neufs, je n'en profite pas assez. Je comprends de mieux en mieux comment ralentir la moto. J'avais du mal dans la première partie de la journée mais la deuxième partie a été meilleure."

"C'est en sortie de courbe que je perds le plus de temps, surtout dans les virages rapides. Je suis bon dans les virages lents mais dans les virages rapides, c'est là qu'il faut avoir confiance dans la moto pour attaquer. C'est là que j'ai encore du mal."

Est-ce pour tenter de percer les secrets du bon pilotage de la Ducati qu'il a brièvement suivi Pecco Bagnaia ? C'est plutôt dû au hasard, assure-t-il : "À un moment donné, j'étais dans mon run et il est sorti du stand. Pendant un test, c'est dur de comprendre [quoi que ce soit] parce qu'on ne sait pas combien de tours ont fait les pneus."

"Évidemment, quand je l'ai suivi, il s'éloignait à l'accélération mais il avait 20 tours dans les pneus et moi, je testais un set-up et j'essayais de trouver un bon rythme parce que ma sortie suivante allait être celle de mon long run. Donc j'ai poussé, je l'ai suivi pendant un tour, il m'a suivi pendant un autre tour et c'était intéressant. Mais de toute façon, je sais comment Pecco pilote la Ducati parce que l'année dernière, je l'ai souvent suivi !"

Pour la dernière journée du test, Márquez espère trouver les clés pour bien exploiter sa nouvelle monture : "Demain, comme les autres pilotes, il y aura des time attacks dans la matinée. Je vais me concentrer plus sur ça parce que c'est ce qui me fait le plus souffrir, je suis encore loin des leaders. C'est la procédure normale. Ce qui n'était pas normal, c'était Valence, quand j'étais immédiatement rapide. La procédure normale sur une nouvelle moto, c'est de comprendre les choses. [...] Le programme sera donc de faire le time attack et après, j'avais prévu de faire un autre relais long mais il faudra que j'analyse ma condition physique !"