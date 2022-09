Marc Márquez a repris la piste à Misano

Marc Márquez a retrouvé sa Honda à Misano. Moins d'une semaine après avoir repris le guidon d'une grosse cylindrée, une Honda CBR600 de route sur le circuit de karting du MotorLand Aragón, l'Espagnol est remonté sur la RC213V à Misano, où les équipes sont restées pour deux journées de tests ce mardi et ce mercredi. Le #93 a entamé ses essais 40 minutes avant le début de la séance, avec un relais de six tours.

Ce retour sur la moto est important tant pour le pilote, qui peut ainsi évaluer sa condition physique et commencer à préparer son retour à la compétition, que pour Honda, en quête de l'expertise de son pilote phare en vue de la saison 2023, même si Márquez a prévenu qu'il ne se consacrerait à l'évaluation de nouveautés que si sa condition physique le lui permet.

Blessé au bras droit à l'été 2020 et de retour à la compétition au début de la saison 2021 après un total de trois opérations, Márquez a dû composer avec un manque de mobilité au niveau de l'épaule, mais a néanmoins remporté trois courses. À la suite de deux nouvelles périodes d'absence provoquées par des épisodes de diplopie, des examens de son humérus effectués au printemps ont montré qu'une quatrième intervention chirurgicale était possible, afin de replacer l'os dans le bon axe.

Pratiquée le 2 juin dernier à la prestigieuse Clinique Mayo, dans le Minnesota, cette opération devrait permettre au pilote de retrouver une condition physique optimale. Depuis cette date, Márquez a strictement respecté le protocole de rééducation mis en place par ses médecins, loin de la précipitation qui avait provoqué des complications il y a deux ans, et a donc avancé pas à pas dans sa préparation physique.

Le retour sur la Honda ce mardi n'est pas la dernière étape puisque Márquez va devoir évaluer sa capacité à enchaîner les tours, un pré-requis avant d'envisager de reprendre la compétition. Le sextuple Champion du monde a néanmoins prévenu qu'il n'attendra pas d'être à 100% pour faire son retour mais que ce dernier ne surviendra que quand il sera capable d'enchaîner les courses. Autre certitude : ce fameux retour surviendra en 2022.

"On verra quel est mon niveau lors du test", confiait-il au site officiel du MotoGP ce week-end. "Vous connaissez ma mentalité : si je fais le test c'est parce que je souhaite revenir dès que possible, mais rouler lors d'un test n'est pas la même chose que rouler lors d'un week-end de course. On verra. Au vu de comment se passe ma convalescence, je ferai une course cette année. J'en suis sûr à 100%. Je ne sais pas si ça sera pour une, deux, trois ou quatre courses, mais j'en ferai."

