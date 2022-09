Marc Márquez fera son grand retour au GP d'Aragón

Marc Márquez est de retour ! L'Espagnol sera au départ du Grand Prix d'Aragón ce week-end, trois mois et demi à peine après sa lourde opération du bras. Ayant pu tester sa condition physique au cours du test de Misano la semaine dernière, il a estimé qu'il serait en mesure d'encaisser les exigences d'une course. Il s'est une dernière fois rassuré ce lundi en prenant le guidon d'une Honda CBR600 sur le circuit de karting du MotorLand Aragón, comme il y a deux semaines lorsqu'il a été autorisé à remonter en selle.

"Après plusieurs examens, consultations et évaluations, toutes les personnes impliquées sont satisfaites de la convalescence et [Márquez] va maintenant franchir une nouvelle étape dans sa rééducation : le retour à la compétition", annonce Honda. "L'objectif du week-end sera de continuer à améliorer la forme de Márquez et d'évaluer ses performances dans l'intensité d'un week-end de Grand Prix et d'une course."

Le pilote, quant à lui, ne peut masquer son enthousiasme. "Après avoir discuté avec les médecins et avec l'équipe, on a décidé que le mieux pour ma récupération était que je continue à piloter la moto et que je cumule les kilomètres en vue de l'année prochaine", a-t-il expliqué dans un message vidéo à destination de ses fans, posté sur ses réseaux sociaux. "Le faire au GP d'Aragón, devant tous les fans, ça n'a pas de prix. Je suis sûr que votre soutien va me porter pendant tout le week-end. J'ai hâte d'être à vendredi et de monter sur la moto !"

Márquez semble sûr de sa forme puisqu'il avait prévenu qu'il ne reviendrait que quand il se saurait capable d'enchaîner les courses et le MotoGP s'apprête à disputer trois épreuves en autant de week-ends. Au test de Misano, le #93 était encore limité puisqu'il a surtout fait des relais de moins de cinq tours et sentait encore qu'en boucler sept de suite aurait été "trop" pour lui, alors que la course en faisait 27 sur ce tracé.

"Je me touchais beaucoup le bras et l'épaule parce que les muscles ont travaillé différemment pendant un an et demi", rappelait-il la semaine dernière. "Maintenant, ils travaillent normalement mais ne sont pas prêts à encaisser la puissance de la moto."

Les deux journées passées à Misano et la poursuite de l'entraînement physique devraient permettre à Márquez d'arriver en Aragón avec des muscles suffisamment renforcés pour encaisser la durée de la course. Ce circuit, surtout fait de virages sur la gauche, devrait limiter les contraintes sur son bras droit, et il y avait d'ailleurs réalisé l'une de ses meilleures courses l'an passé, se battant pour la victoire jusqu'au bout face à Pecco Bagnaia.

La fin d'un calvaire de deux ans ?

L'opération pratiquée au début du mois de juin était la quatrième sur le bras de Marc Márquez, deux ans après la chute qui a provoqué une fracture de l'humérus à Jerez. La plaque posée dans la foulée de l'opération avait été fragilisée par une tentative de retour six jours seulement après la blessure, et s'était par la suite brisée dans un accident domestique. Opéré pour la deuxième fois, Márquez a manqué toute la saison 2020 et des complications ont entraîné une greffe osseuse en fin d'année, tandis qu'une infection a été détectée et a nécessité un long traitement antibiotique.

L'octuple Champion du monde a pu retrouver la compétition en 2021 et même remporter trois courses, mais son bras le limitait énormément, l'humérus ne se trouvant plus dans la bonne position. L'intervention chirurgicale effectuée avant l'été, qualifiée de "dernière chance" par Márquez, avait pour but de repositionner l'os dans le bon axe et le test de Misano a confirmé une évolution positive, seule la masse musculaire faisant désormais défaut.

L'absence de Márquez a une nouvelle fois illustré la dépendance de Honda à son pilote star : il reste le meilleur représentant de la marque au championnat, 14 points devant Takaaki Nakagami et 18 devant Pol Espargaró alors qu'il n'a disputé que six des 14 courses organisées cette année. Avant l'absence provoquée par son opération, il avait déjà dû renoncer à prendre le départ de deux épreuves en raison d'un épisode de diplopie, conséquence d'une chute au cours du warm-up en Indonésie.